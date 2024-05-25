Израиль в субботу 25 мая нанес новые удары по сектору Газа, в том числе и по городу Рафах. Накануне Международный суд ООН потребовал от Израиля немедленно прекратить наступление на Рафах.

Пока нет никаких признаков того, что Израиль намерен следовать предписанию суда в Гааге и каким-либо образом изменить характер действий своих военных в секторе Газа.

По данным журналистов агентства AFP, а также согласно свидетельствам очевидцев, удары в субботу были нанесены по городам Рафах и Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

Корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абу Алуф ранее сообщил, что несколько минут спустя после обнародования решения Международного суда израильская авиация нанесла серию ударов по лагерю Аль-Шабура в Рафахе.

Израиль начал военную операцию в Рафахе в начале мая, несмотря на предупреждения США и других союзников о том, что наземное наступление может привести к дальнейшим жертвам среди гражданского населения и гуманитарному кризису. В Рафахе на тот момент находились сотни тысяч жителей севера Газы, бежавшие от боевых действий.

После начала наступления Израиля на Рафах город, по оценкам ООН, покинули более 800 тысяч мирных жителей.

В минувшую пятницу, 24 мая, Международный суд ООН в Гааге вынес решение, согласно которому Израиль должен немедленно прекратить в Рафахе свое военное наступление и любые другие действия.

В Гааге опасаются, что продолжение военных действий в секторе Газа может создать такие условия жизни для мирного населения сектора Газа, которые могут угрожать ему "полным или частичным физическим уничтожением".

Согласно требованию суда ООН, Израиль также должен обеспечить следователям "беспрепятственный доступ" в сектор Газа.

Это решение Международного суда ООН в Гааге вынесено в рамках процесса, в ходе которого рассматривается иск ЮАР против Израиля. Власти ЮАР полагают, что в действиях Израиля в секторе Газа есть признаки геноцида палестинцев.

Израиль настаивает на том, что Международный суд ООН неверно понимает действия израильских военных и суть происходящих в секторе Газа событий.

Власти Израиля утверждают, что угрозы уничтожения палестинского мирного населения нет.

"Израиль не проводил и не будет проводить в районе Рафаха такие военные операции, которые могли бы привести к полному или частичному уничтожению палестинского гражданского населения", — сказал глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Международная коллегия судей, в свою очередь, заявила, что Израиль не убедил их в том, что его усилия по эвакуации местного населения и меры по обеспечению его безопасности достаточны для устранения рисков, которым подвергается палестинское население в результате военного наступления в Рафахе.

В конце января Международный суд ООН требовал от Израиля не допустить геноцид палестинцев в секторе Газа, однако не настаивал на прекращении огня. Председатель Международного суда ООН Наваф Салам в минувшую пятницу, оглашая новое решение суда, сказал, что ситуация в секторе Газа изменилась с тех пор, как Международный суд вынес свои предыдущие постановления.

Официальный представитель израильского правительства Дэвид Менсер ранее в интервью Би-би-си назвал остановку войны против ХАМАС самоубийством.

"В мире нет такой силы, которая подтолкнула бы нас к публичному самоубийству", — подчеркнул он. Ранее правительственные чиновники неоднократно заявляли, что ничто не помешает Израилю защищать своих граждан и преследовать ХАМАС в секторе Газа.

Суд ООН рассматривает споры между государствами и выносит формально обязательные решения.

Вместе с тем, у него нет инструментов для обеспечения и контроля исполнения его решений; так, в марте 2022 года суд предписал России приостановить военные действия в Украине.

Вскоре после начала наступления на Рафах были остановлены переговоры о прекращении огня и возвращении израильских заложников, в которых посредниками выступали США, Египет и Катар.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что переговоры об освобождении израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября, должны возобновиться на следующей неделе.

По данным источников Reuters, решение о возобновлении переговоров было принято после встречи глав израильской разведки "Моссад" и ЦРУ с премьер-министром Катара, который выступил в качестве посредника.

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