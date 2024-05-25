В случае принятия парламентом Финляндии законопроекта о выдворении власти этой страны будут рассматривать прошения граждан третьих стран на границе, заявила глава МВД Рантанен.

Новый закон о выдворении нелегальных мигрантов, находящийся на рассмотрении парламента Финляндии, позволит властям уже на границе возвращать в Россию тех, кто попытается въехать в страну без достаточных оснований, заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

"Мы исходим из того, что когда этот закон вступит в силу, то в любом случае люди будут возвращены на российскую сторону", - сообщила она в интервью медиакомпании Yle, опубликованном в субботу, 25 мая.

По словам финского министра, любой человек, пытающийся въехать из РФ без оснований, будет возвращен в эту страну, даже если Россия будет отказываться его принять. При этом оценка ситуации в каждом случае будет проводиться пограничниками, указала она.

Сотрудники Пограничной службы пройдут обучение и инструктажи, которые позволят им оценивать уязвимость просителей убежища. "Пограничники каждый день на работе занимаются анализом людей. После принятия нового закона их обучат необходимым критериям оценки. Также они получат поддержку от более опытных коллег", - заявила Рантанен.

"Цель нового закона - предотвратить инструментализованную миграцию через восточную границу. Оперативная задача Пограничной службы - обеспечить это", - сообщила она.

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