Foto: AFP/Scanpix/LETA

Россия производит артиллерийские боеприпасы в три раза быстрее и вчетверо дешевле, чем западные союзники Украины, сообщает американский телеканал Sky News, ссылаясь на анализ консалтинговой компании Bain & Company.

По подсчетам аналитиков на основе общедоступной информации, в 2024 году российские заводы произведут либо отремонтируют около 4,5 млн артснарядов, в то время как европейские страны и США в общей сложности произведут 1,3 миллиона снарядов.

При этом средняя себестоимость западных снарядов калибра 155 мм, являющихся стандартом НАТО, составила около 4 тысяч долларов США за единицу, в то время как себестоимость аналогичного числа российских 152-миллиметровых боеприпасов составляла около 1000 долларов, отмечается далее.

Эти цифры подчеркивают серьезную проблему, с которой сталкиваются Вооруженные силы Украины, полагающиеся на поставки боеприпасов из США и Европы в отражении российского вторжения, указывает Sky News.

Поставки западных боеприпасов Украине

Боеприпасы калибра 155 мм - это стандарт для орудий стран НАТО, который используются в артиллерийских орудиях, находящихся на вооружении многих стран по всему миру. Украина, уже более двух лет обороняющаяся от полномасштабного вторжения РФ, получает их от целого ряда стран, но нуждается в значительно большем их числе. С начала войны Киев получил только от США более 2 млн снарядов.

Кроме того, Чехия в начале 2024 года заявила, что предоставит ВСУ до 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и до 300 тысяч калибра 122 мм. Переговоры о закупке у третьих стран велись по инициативе Праги с начала 2022 года. Целый ряд стран мира присоединился к данной инициативе.

В 2025 году немецкий концерн Rheinmetall построит снарядный завод в Украине.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit