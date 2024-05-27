По меньшей мере 15 человек погибли в результате торнадо и ураганов, которые пронеслись по центральным районам США и вызвали сильные разрушения и перебои с электричеством.

Семь человек погибли на севере Техаса, пять в Арканзасе, два в Оклахоме и один — в Кентукки. Еще несколько десятков человек получили ранения. Без электричества осталось около 500 тысяч человек.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что более трети округов в штате объявлены зоной стихийных бедствий.

Шериф Рэй Саппингтон из округа Кук в Техасе сообщил на пресс-конференции, что в результате торнадо, пронесшегося над районом Вэлли-Вью, погибли двое детей в возрасте двух и пяти лет и трое членов одной семьи.

"Остались просто обломки. Разрушения очень сильные", — сказал он.

В штата Индиана старт автогонки "Индианаполис-500" был отложен на четыре часа из-за стихии, а болельщиков (их ожидалось до 125 тысяч) попросили покинуть трибуны и укрыться в безопасном месте.

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