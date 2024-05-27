"Есть цифры, которые говорят о 24 тысячах погибших или тяжелораненых (на войне с Украиной. - Ред.) российских солдат в месяц", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии "Гражданский диалог". Эти его слова процитировал в воскресенье, 26 мая, сайт телеканала n-tv.

Шольц подчеркнул, что эти потери российской армии, так же как и гибель многих украинских солдат и мирных жителей, - результат "империалистической мании величия" Владимира Путина. Президент РФ считает Украину и Беларусь частями России, и поэтому нарушил принцип нерушимости границ, который десятилетиями действовал в Европе, отметил немецкий канцлер.

Официальных данных о потерях обеих сторон нет

Достоверных данных о потерях, понесенных российской армией за время полномасштабной войны против Украины, нет. Журналисты издания "Медиазона" и Русской службы BBC вместе с волонтерами к апрелю 2024 года установили по открытым источникам имена более 50 тысяч погибших российских военных. Минобороны Великобритании в том же месяце оценило возможные потери России в этой войне в 450 тысяч человек. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших военных РФ.

Официальных данных о потерях ВСУ за это время также нет. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал цифру в 31 тысячу убитых украинских солдат.

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