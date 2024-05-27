Дрон Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию (РЛС) дальнего обнаружения целей "Воронеж-М", расположенную в городе Орск Оренбургской области, заявил источник "Украинской правды" в спецслужбах.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 км до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", — заявил собеседник издания. Данные о причиненном РЛС ущербе уточняются, добавил он.

О дроне в Орске со ссылкой на источник пишет и "РБК-Украина", приводя точно такую же цитату.

В правительстве Оренбургской области подтвердили РИА "Новости" факт падения дрона. "Инцидент произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", — сказал собеседник агентства.

Ранее о падении беспилотника под Орском писали местные Telegram-каналы, указывая, что целью дрона мог быть некий военный объект. Падение дрона, как сообщалось, не привело к "серьезным разрушениям".

Утром 23 мая беспилиотники атаковали воинскую часть в поселке Глубокий под Армавиром в Краснодарском крае, повредив, как свидетельствуют фотографии, надгоризонтную часть радиолокационной станции "Воронеж-ДМ".

Эта РЛС входит в российскую систему предупреждения о пусках ядерных ракет, станция обеспечивает радиолокационный контроль на расстоянии до 6000 км и способна одновременно контролировать до 500 объектов.

Российский сенатор от аннексированной Запорожской области, бывший глава "Роскосмоса" и бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин обвинил Украину в атаке по системе противоракетной обороны России, а США — в причастности к ней.

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