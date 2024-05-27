В Евросоюзе следует установить возрастное ограничение для использования соцсетей, чтобы оградить несовершеннолетних от вредного контента и интернет-зависимости. Такое мнение в статье для газеты Politiken выразили премьер-министр Дании Метте Фредериксен и евродепутат Кристель Шальдемоз.

"Сегодня вы можете создать профиль на большинстве платформ, если вам всего 13 лет. Но когда вам 13 лет, вы все еще ребенок. И мы увидели, что риск для детей в социальных сетях слишком велик", — пишут авторы.

По мнению Фредериксен и Шальдемоз, введение возрастного ограничения должно сопровождаться внедрением эффективных инструментов проверки возраста при регистрации новых пользователей, поскольку сейчас "технологические гиганты не несут за это ответственности".

Среди других предложенных политиками мер — запрет на "вызывающий привыкание" дизайн в соцсетях, отказ от рекламы для детей и введение обязательных уведомлений о том, сколько времени пользователь провел на платформе.

Датские политики также охарактеризовали европейский Закон о цифровых услугах (DSA) как "недостаточный" в вопросе защиты несовершеннолетних в интернете.

В конце апреля с аналогичной инициативой выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Кто-нибудь отправляет своего ребенка в джунгли в 5, 10 или 12 лет? Сегодня на несколько часов в день мы открываем дверь в джунгли", — пояснил политик свою точку зрения.

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