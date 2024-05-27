Согласно подсчетам МИД Литвы, более 40% решений Евросоюза по Украине блокировала или продолжает блокировать Венгрия. Об этом сообщил глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Относительно нынешней позиции Венгрии необходима прозрачность, — сказал он, отметив, что неправильно рассматривать многочисленные вето Будапешта как отдельные эпизоды. — Мы изучили этот вопрос, и, судя по всему, около 41% решений Евросоюза по Украине были заблокированы Венгрией".

Он привел несколько примеров: восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира (EPF), новые многомиллиардные поступления для Киева из этого фонда, переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые "находятся в заложниках у Венгрии".

"И я могу продолжать и продолжать: совместное заявление по Грузии, помощь из EPF для Армении — почти все наши необходимые решения блокируются одной страной", — подчеркнул Ландсбергис. Он призвал рассматривать эти действия Будапешта как системный подход к любым усилиям ЕС, "направленным на то, чтобы играть сколь-либо значимую роль во внешней политике".

"Я думаю, что это зашло уже очень, очень далеко: если взглянуть на это системно, то это очень длинный послужной список, это уже история препятствования способности Европы действовать, и об этом нужно говорить. Мы должны найти способ, как сообщество, чтобы обойти это, потому что если этому не противодействовать, мы просто застрянем, будем неэффективны и не сможем продвигаться даже в тех местах, которые имеют для нас жизненно важное значение", — сказал министр журналистам.

"Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нам приходится убеждать Венгрию не блокировать очень важные инициативы", — поддержал коллегу эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна. Он подчеркнул, что и в этот раз необходимо будет убедить венгерскую сторону согласиться на предоставление военной помощи Украине.

Речь идет также об использовании сверхприбыли от замороженных активов Центробанка РФ для оказания помощи ВСУ — эта мера уже была согласована на уровне лидеров стран Евросоюза. Решительно высказалась и министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб: "Мы не можем просто мириться с тем, что одна страна, которая несколько месяцев назад на заседании Европейского совета также подписалась под этой суммой, теперь блокирует эту важнейшую помощь для Украины".

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