Foto: LETA

Согласно подсчетам МИД Литвы, более 40% решений Евросоюза по Украине блокировала или продолжает блокировать Венгрия. Об этом сообщил глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Относительно нынешней позиции Венгрии необходима прозрачность, — сказал он, отметив, что неправильно рассматривать многочисленные вето Будапешта как отдельные эпизоды. — Мы изучили этот вопрос, и, судя по всему, около 41% решений Евросоюза по Украине были заблокированы Венгрией".

Он привел несколько примеров: восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира (EPF), новые многомиллиардные поступления для Киева из этого фонда, переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые "находятся в заложниках у Венгрии".

"И я могу продолжать и продолжать: совместное заявление по Грузии, помощь из EPF для Армении — почти все наши необходимые решения блокируются одной страной", — подчеркнул Ландсбергис. Он призвал рассматривать эти действия Будапешта как системный подход к любым усилиям ЕС, "направленным на то, чтобы играть сколь-либо значимую роль во внешней политике".

"Я думаю, что это зашло уже очень, очень далеко: если взглянуть на это системно, то это очень длинный послужной список, это уже история препятствования способности Европы действовать, и об этом нужно говорить. Мы должны найти способ, как сообщество, чтобы обойти это, потому что если этому не противодействовать, мы просто застрянем, будем неэффективны и не сможем продвигаться даже в тех местах, которые имеют для нас жизненно важное значение", — сказал министр журналистам.

"Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нам приходится убеждать Венгрию не блокировать очень важные инициативы", — поддержал коллегу эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна. Он подчеркнул, что и в этот раз необходимо будет убедить венгерскую сторону согласиться на предоставление военной помощи Украине.

Речь идет также об использовании сверхприбыли от замороженных активов Центробанка РФ для оказания помощи ВСУ — эта мера уже была согласована на уровне лидеров стран Евросоюза. Решительно высказалась и министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб: "Мы не можем просто мириться с тем, что одна страна, которая несколько месяцев назад на заседании Европейского совета также подписалась под этой суммой, теперь блокирует эту важнейшую помощь для Украины".

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit