Странам НАТО следует разрешить Украине использовать поставляемое ей оружие для ударов по целям в международно признанных границах России. Об этом говорится в декларации "Поддерживать Украину до победы", принятой Парламентской ассамблеей НАТО сегодня на весенней сессии в Софии.

Для такого решения пришло время, подчеркнул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Союзники должны рассмотреть возможность "отменить некоторые из введенных ограничений", поскольку красные линии, проведенные некоторыми странами НАТО, "связали украинцам руки", заявил он. Столтенберг подчеркнул, что соответствующие решения должны приниматься государствами НАТО на национальном уровне.

При этом генсек альянса указал на тяжелую ситуацию на фронте, сложившуюся за последние недели в Харьковской области. Столтенберг также напомнил, что речь идет о самообороне Украины, оказавшейся целью российской военной агрессии. "Самооборона включает в себя право наносить удары по законным военным объектам внутри России", — подчеркнул он.

Впервые Столтенберг выступил с таким призывом к странам НАТО в интервью журналу The Economist, опубликованном 24 мая. Начавшееся в мае наступление РФ в Харьковской области отчасти обусловлено тем, что у Украины нет разрешения использовать оружие, поставленное ей странами Запада, для атак по "законным военным целям на территории России". "Настало время союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, наложенные на использование оружия, которое они предоставили Украине", — отметил генсек НАТО.

Среди стран, которые пока исключают снятие запрета на использование оружия, переданного Киеву, для поражения целей в РФ, находятся, в частности, Германия и Италия. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, на сегодняшний день между Берлином и Киевом существуют согласованные "четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили". "И они работают. По крайней мере, я так считаю", — добавил он.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "не понимает заявлений Столтенберга". "Мы должны быть очень осторожными", — добавила она.

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