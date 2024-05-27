Совет Европейского союза (ЕС) объявил о новом режиме санкций против России, направленных на лиц, которых ЕС считает виновными в нарушении прав человека. Соответствующий документ был опубликован в Официальном журнале Евросоюза 27 мая, сообщает "Медуза".

В другом документе указано, что санкции были наложены на Федеральную службу исполнения наказаний, а также на 19 следователей, прокуроров и судей, участвовавших в делах Алексея Навального, сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова и художницы Саши Скочиленко.

"Евросоюз неизменно осуждает нарушения прав человека и внутренние репрессии в России. Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что в список физических и юридических лиц, организаций и органов… должны быть добавлены 19 физических лиц и одно юридическое лицо", — говорится в документе.

Санкции введены в ответ на внутренние репрессии в России, включая пытки, жестокое обращение, произвольные казни, исчезновения, произвольные задержания и другие серьезные нарушения прав человека.

Также новый режим запрещает въезд в Евросоюз лицам, перечисленным в документе, а их активы в ЕС подлежат заморозке.

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