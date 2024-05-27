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Украина и Испания подписали договор о сотрудничестве в области безопасности, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Это уже десятый подобный договор, отмечает "РБК-Украина".

"Мы сейчас подписали политический договор, который имеет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости, чтобы предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы уже десятая страна, которая подписала такой договор с Украиной, как в рамках декларации G7 в прошлом году", — цитирует издание испанского премьера.

"Поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование — это те темы, которые охватывает договор. Испания оказала большую поддержку за два года и обязуется еще поддерживать на 1 евро для того, чтобы усилить возможности Украины", — добавил Санчес.

Новый пакет испанской помощи Киеву анонсировался на сумму 1,13 млрд евро. Испанский премьер подтвердил, что в пакет военной помощи входят поставки для противовоздушной обороны.

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