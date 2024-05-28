Оползень в Папуа-Новой Гвинее, который, по данным властей, привел к гибели более двух тысяч человек, все еще активен, в связи с чем правительство высокогорной провинции Энга приказало тысячам местных жителей эвакуироваться.

Шансы найти выживших на месте схода оползня невелики, говорят представители гуманитарных организаций и местные чиновники.

Оползень разрушил отдаленную высокогорную общину рано утром 24 мая.

Спасательные работы и помощь пострадавшим затруднены из-за удаленности населенных пунктов, повреждения дорог, проливных дождей и вспыхнувших неподалеку межплеменных волнений.

Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям провинции Энга Сандис Цака предупредил, что ситуация может усугубиться. По его словам, из зоны бедствия эвакуировано около восьми тысяч человек.

"Трагедия все еще продолжается, — цитирует его AFP. — Каждый час слышен треск камней — это похоже на взрыв или выстрел, и камни продолжают падать вниз".

"Этот район был густонаселенным — дома, предприятия, церкви и школы. Все они полностью стерты с лица земли. Это как поверхность Луны — одни камни", — добавил он.

В зоне бедствия и в соседних районах объявлено чрезвычайное положение, сказал Цака агентству Reuters. По его словам, военные установили контрольно-пропускные пункты и помогают перевозить жителей в эвакуационные центры. Из-за волнений неподалеку военные сопровождают колонны с гуманитарной помощью.

При этом представитель Программы развития ООН (UNDP) Николас Бут сказал AFP, что многие местные жители отказались эвакуироваться, надеясь, что их близкие найдутся.

Изначально ООН сообщала о 670 жертвах оползня. Бывший глава местного правительства Джиман Яндам оценивал число погибших в 162 человека. При этом обнаружить удалось только пять тел, пишет Reuters.

Такой разброс в оценках отражает трудности с получением информации о реальной численности местного населения, отмечает агентство.

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