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Многие иностранные компании, объявившие о планах покинуть российский рынок после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году, остались работать в России, пишет газета Financial Times.

По данным издания, в России остались сотни компаний, которые собирались уйти. Среди них бразильский производитель косметики Natura & Co (в нее входит Avon Products), французский производитель промышленного газа Air Liquide и британская потребительская группа Reckitt, выпускающая бытовую химию, средства гигиены и презервативы.

FT указывает, что компании столкнулись с бюрократическими препонами. После начала войны власти России потребовали, чтобы компании из "недружественных" стран, продающие свои активы покупателям в РФ, делали скидку 50%. Также компании обязали платить налог 15%, если они хотят уйти из России. Кроме того, отмечает издание, стало сложно найти покупателей, которые устроят и компании, и власти РФ.

Один из топ-менеджеров, работающий с западными компаниями в России, сказал FT, что "многие европейские компании оказались между молотом и наковальней". "Они сказали, что уедут. Но им предложили выбор покупателей, который был для них неприемлем", — объяснил он.

Другой топ-менеджер отметил, что в первые недели после вторжения компании считали уход из России своим моральным долгом, сейчас они задаются вопросом, действительно ли им нужно уходить. "Некоторые из этих компаний построили четыре-пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать их с 90-процентной скидкой", — сказал собеседник издания.

По данным Киевской школы экономики, которые приводит FT, после начала вторжения войск РФ в Украину в 2022 году на российском рынке остались более 2100 транснациональных корпораций. При этом около 1600 международных компаний ушли с рынка или сократили свою деятельность.

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