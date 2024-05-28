Президент России Владимир Путин заявил, что, "по предварительной оценке", единственной легитимной властью в Украине остаются парламент и спикер Верховной Рады. Об этом он сказал во время разговора с журналистами по итогам визита в Ташкент, трансляцию вел ТАСС, сообщает Meduza.

По его словам, Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Верховной Рады, о продлении полномочий главы государства там ничего не сказано.

"Действительно, закон Украины о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они [полномочия] пролонгируются. Они [выборы] не проводятся. Кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111 Конституции, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентской, передаются спикеру парламента. Тем более что в условиях действия закона о военном положения полномочия парламента продлеваются. Вот это такой предварительный анализ. <…> Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной власть остается парламент и спикер Рады", — заявил Путин.

24 мая на пресс-конференции в Минске Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского "закончилась". Тогда он добавил, что Россия не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, перед подписанием юридически обязывающих документов Москве необходимо понять, "с кем можно и нужно иметь дело".

Владимир Зеленский в ответ назвал Путина нелегитимным президентом России, а его высказывания — скучными. "Все адекватные люди, которые умеют читать законы… прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал Зеленский.

До начала полномасштабной войны планировалось, что выборы в Украине пройдут 31 марта 2024 года, однако их отложили из-за военного положения.

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