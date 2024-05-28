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Министерству внутренних дел Греции придется заплатить крупный штраф за неспособность защитить личные данные избирателей в преддверии европейских выборов в следующем месяце после того, как данные об избирателях, проживающих за границей, были переданы члену правящей партии "Новая демократия", сообщает Politico.

В понедельник Управление по защите данных страны наложило штраф в размере 400 000 евро на Министерство внутренних дел и штраф в 40 000 евро на Анну-Мишель Асимакопулу, члена Европейского парламента от "Новой демократии", за нарушение конфиденциальности избирателей.

Штрафы последовали за скандалом вокруг Асимакопулу, которая 1 марта отправила электронное письмо грекам, живущим за границей, чтобы продвигать свою заявку на переизбрание. Обращение депутата Европарламента поступило в тот же день в виде отдельного сообщения от Министерства внутренних дел, информирующего эмигрантов о том, что они могут голосовать по почте на следующих выборах.

Десятки получателей электронной почты Асимакопулу заявили, что никогда ранее не общались с ней и не давали согласия на получение ее электронных писем.

Не сумев объяснить, как она получила эти данные, Асимакопулу, которая в последний срок была заместителем председателя комитета по международной торговле, 15 марта ушла из избирательной кампании "Новой демократии". Партию возглавляет премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Согласно расследованию органа по защите данных, файл, содержащий данные обо всех избирателях, зарегистрированных на выборах в июне 2023 года, попал в руки депутата Европарламента. Список был отправлен неизвестным лицом чиновнику "Новой демократии", который занимается делами диаспоры.

Затем чиновник переслал его Асимакопулу, которая использовала его для массовой рассылки электронных писем в ходе предвыборной кампании, сообщили в ведомстве.

Орган по защите данных все еще расследует роль "Новой демократии" в скандале, что может привести к дальнейшим штрафам. Государственный прокурор также проводит отдельное расследование, и десятки эмигрантов подали иски как против Асимакопулу, так и против Министерства внутренних дел. Главный государственный служащий министра внутренних дел также подал в отставку из-за скандала в марте.

В заявлении министерства говорится, что оно "тщательно изучит" решение властей, прежде чем принимать решение о дальнейших судебных действиях.

Оппозиционные партии, в том числе левоцентристская Syriza и социалистическая Pasok, теперь требуют отставки министра внутренних дел Ники Керамеус.

"Недопустимо, чтобы Министерство внутренних дел превратилось в избирательный центр "Новой демократии", а личные данные тысяч греческих эмигрантов были переданы правящей партии и ее кандидатам, разоблачая страну и подрывая доверие граждан", — говорится в заявлении Pasok .

Избиратели отправятся на избирательные участки в Греции 9 июня. Греки, живущие за границей, смогут отправить свои бюллетени по почте до 8 июня.

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