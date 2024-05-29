Как утверждают итальянские СМИ, папа римский Франциск в кулуарной беседе использовал крайне уничижительные выражения в адрес представителей ЛГБТ. Если эти сообщения окажутся достоверными, инцидент может оказать глубокое влияние на то, как воспринимается отношение понтифика к геям.

Позже папа Франциск принес извинения тем, кого могли оскорбить его слова, что можно понимать как косвенное признание того, что сказанное действительно имело место.

В заявлении Ватикана говорится, что понтифик не хотел никого обидеть и извинился перед теми, кого "задело употребленное слово".

В ходе конференции итальянских епископов папе Франциску был задан вопрос, следует ли разрешить геям подготовку к рукоположению в священнический сан при условии соблюдения ими целибата. На это он ответил, что не следует.

Затем он, как следует из сообщений, продолжил, сказав по-итальянски, что в Церкви и так уже слишком много frociaggine - это крайне оскорбительное ругательство в адрес гомосексуалов.

Встреча проходила за закрытыми дверями, но комментарии понтифика были переданы прессе – первым о них сообщил итальянский онлайн-таблоид Dagospia. После этого другие итальянские информационные агентства подтвердили слова Франциска, ссылаясь на множественные источники.

Высказывание папы на этой закрытой встрече вызвало шок, в частности, из-за того, что в публичных выступлениях он нередко говорит о своем уважительном отношении к геям. Многими, как в самой Римской церкви, так и вне ее, нынешний предстоятель воспринимается как провозвестник прогрессивных идей.

"Папа Франциск осведомлен о появившихся в последнее время статьях, касающихся беседы, которую он провел с епископами… за закрытыми дверями", — заявил, согласно распространенному Ватиканом сообщению, директор Святого престола — руководящего органа Католической церкви — Маттео Бруни.

"Как он [папа Франциск] уже не раз заявлял: в Церкви есть место для всех, для каждого! Никто не является бесполезным или лишним, место есть для всех, такими, какие мы есть", — добавил Бруни.

Сторонники нынешнего понтифика до сих пор утверждали, что, хотя в целом в католицизме пока мало что изменилось в плане уважения прав геев, папа Франциск сумел изменить тональность отношения Церкви.

Широко известна фраза, произнесенная им в начале понтификата в ответ на вопрос об отношении к геям: "Кто я такой, чтобы [их] судить?"

Недавно он привел в замешательство католических традиционалистов, заявив, что священники должны иметь возможность благословлять однополые пары в некоторых обстоятельствах, и часто говорил о том, что геям рады в Церкви.

У некоторых стало складываться впечатление, что глава Римской церкви закладывает основу для того, чтобы в итоге разрешить открытым геям проходить подготовку к ординации при условии, что они будут воздерживаться от половых связей, как и другие католические священники.

Но на конференции папа не только решительно отверг эту идею, но и, по сообщениям информагентств, не раз использовал уничижительные выражения.

Защитники Франциска, родной язык которого – испанский, указывают на то, что он иногда допускает ошибки в итальянских выражениях, и предполагают, что он не осознавал, какую обиду мог нанести, хотя и вырос в италоговорящей семье в Аргентине.

Тем не менее, согласно некоторым изданиям, папа также сказал, что геев нужно выгонять из семинарий, независимо от того, действуют ли они в соответствии со своими сексуальными наклонностями или нет.

Но Ватикан заверяет, что папа не хотел никого обидеть.

"Папа никогда не хотел оскорбить кого бы то ни было или использовать гомофобные выражения и приносит извинения всем, кто почувствовал себя оскорбленным [или] задетым из-за использованного слова", — добавил представитель Святого престола.

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