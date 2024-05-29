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Министерство финансов РФ предлагает расширить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщило ведомство во вторник вечером. Порог годового дохода для применения повышенной ставки планируется снизить с нынешних 5 млн рублей (51,8 тыс. евро) до 2,4 млн рублей (24,8 тыс. евро).

"Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках послания [Федеральному собранию]", — говорится на сайте министерства финансов.

Планируется ввести прогрессивную шкалу налогообложения для всех, чей доход превышает 2,4 млн рублей в год. При этом налоговая ставка составит:

  • 15% — для для доходов от 2,4 млн рублей (24,8 тыс. евро) до 5 млн рублей (51,8 тыс. евро);

  • 18% — для доходов от 5 до 20 млн рублей (207,1 тыс. евро);

  • 20% — для доходов от 20 до 50 млн рублей (517,7 тыс. евро);

  • 22% — для доходов свыше 50 млн рублей.

Для всех остальных российских налоговых резидентов НДФЛ сохранится на уровне 13%.

Повышенный налог будут взимать не со всего дохода, а с суммы, на которую доход превышает базовый уровень в 2,4 млн рублей в год. С 2021 года ставка НДФЛ в 15% действовала на годовой доход свыше 5 млн рублей.

Участников вторжения в Украину поправки не коснутся. Их денежное довольствие и дополнительные выплаты по-прежнему будут облагаться налогом по ставке 13%.

У семей с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов в месяц, появится возможность вернуть 7% налога из 13%. То есть для них налоговая ставка фактически составит 6%.

Указывается, что в пакет законопроектов, внесенных Минфином на рассмотрение правительством, входят поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

По расчетам Минфина РФ, введение прогрессивной шкалы коснется 3,2% работающего населения страны.

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года государственные расходы РФ значительно превосходят доходы, указывает агентство AFP. Дефицит российского бюджета в 2022 и 2023 годах достиг примерно 68 млрд евро. Ожидается, что в текущем году дефицит составит около 17 млрд евро, что составляет около 0,9% ВВП России.

Повышение налогов поможет России пополнить свои резервы, истощенные войной против Украины, отмечает агентство dpa. С начала полномасштабного вторжения резервы в Фонде национального благосостояния (ФНБ) сократились примерно наполовину, а ликвидные активы в последнее время составляли около 50 млрд евро. Деньги из фонда неоднократно использовались для компенсации дефицита бюджета РФ.

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