Владимир Путин во второй раз за последние 10 дней подверг сомнению легитимность украинского президента Владимира Зеленского. Украинские власти настаивают, что эти утверждения не соответствуют действительности, и называют их информационной спецоперацией, направленной против законных руководителей государства, которое противостоит российской агрессии.

Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Москву из Узбекистана, Путин сказал, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".

"По большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, то надо было бы отменить тогда закон о военном положении — вот и все. И провести выборы. Но не захотели это делать по ряду обстоятельств", — добавил Путин.

На заявления Путина уже ответил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который в своем фейсбуке назвал "объявленные сегодня российские нарративы настолько же предсказуемыми, как бессмысленными".

Почему в Украине нельзя проводить выборы во время военного положения

Как недавно объяснял корреспондент "Би-би-си" в Киеве Святослав Хоменко, действующие в Украине законы прямо и однозначно запрещают в условиях военного положения вносить изменения в конституцию, проводить всеукраинские и местные референдумы, а также любые — президентские, парламентские или местные — выборы.

Именно на положения закона о правовом режиме военного положения ссылается украинский Центризбирком, объясняя, что для объявления президентских выборов нет юридических оснований.

Против проведения выборов во время войны выступили более 100 украинских общественных организаций и, судя по социологическим опросам, большинство населения страны. Наблюдатели называли четыре основных причины такой позиции:

В условиях постоянных боевых действий и ракетных обстрелов даже тыловых районов Украины невозможно безопасно провести предвыборную кампанию.

Выборы во время войны оставили бы за бортом избирательного процесса сотни тысяч украинских военных, благодаря службе которых эти выборы вообще могли бы состояться.

Неясно, как в голосовании и избирательной кампании могли бы принять участие миллионы украинских беженцев.

Жители Украины не поддерживали выделение нескольких миллиардов гривен на организацию выборов, которые не кажутся им первоочередной потребностью.

Что о легитимности президента и Рады говорят законы Украины

В статье 103 украинской конституции сказано, что президент страны избирается на пять лет, однако там нет положения об автоматическом прекращении его полномочий после истечения этого срока.

Зато 108-я статья основного закона однозначно утверждает, что "президент Украины выполняет свои обязанности до вступления на пост новоизбранного президента Украины".

Во вторник Путин заявил, что согласно 111-й статье украинской конституции, "вся власть переходит к спикеру парламента". Однако это утверждение не имеет никакого отношения к действительности. На самом деле в 111-й статье конституции Украины идет речь лишь о возможности объявить президенту импичмент "в случае совершения им государственной измены или другого преступления".

Зато в конституции Украины есть статья 112, в которой говорится, что спикер Рады может получить ограниченные полномочия президента только в четырех случаях: добровольной отставки главы государства, невозможности его работы по состоянию здоровья, импичмента и смерти. Ни о каком прекращении обязанностей после пятилетнего срока речь здесь не идет.

Как напоминал Хоменко, ни один украинский президент не пребывал на посту ровно пять лет день в день (к примеру, второй президентский срок Леонида Кучмы из-за Майдана и третьего тура президентских выборов растянулся до пяти лет и двух месяцев) — и сомнений в легитимности ни одного из них в связи с этим не возникало.

"В демократических обществах это называется непрерывностью власти, — пишет по этому поводу Стефанчук. — Но это "непрерывность" не в российском (как "бессрочность"), а в нормальном понимании: демократическом и с точки зрения безопасности. Поэтому президентом Украины остается и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский".

Украинские власти заявляли, что Россия всячески пытается "поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая государственных решений, распространить панические настроения" и "теории заговора".

Как говорил в интервью "Би-би-си" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, распространяя подобные теории, Россия в первую очередь пытается посеять среди западных партнеров Киева сомнения в легитимности украинского руководства, а также создать у украинцев ощущение, что они находятся "в безвыходном положении".

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