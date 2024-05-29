Foto: AFP/Scanpix/LETA

Западные страны попросили президента Украины Владимира Зеленского не оказывать давления на отдельных союзников, чтобы они выступили в поддержку четкого графика присоединения Украины к НАТО. Об этом со ссылкой на источники 28 мая сообщила британская газета The Telegraph.

В ходе подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне, намеченному на 9-11 июля, Германия и США "настойчиво предостерегли" Украину от того, чтобы она требовала определить четкие сроки ее вступления в альянс. Партнеры Украины предупредили Зеленского, чтобы он не требовал от альянса "невозможного", пишет издание.

"Они (США) очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существуют опасения по поводу угрозы со стороны России для остальных членов альянса", — сказал газете источник, знакомый с мнением администрации американского президента Джо Байдена.

Источники издания рассказали, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны, поддерживающие вступление Украины в альянс, оказали сильное давление по этому вопросу на остальных членов, что привело к расколу в военном блоке.

The Telegraph указывает, что на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры стран альянса предложат Украине то, что сейчас называют "мостом" или "путем" к вступлению, чтобы продемонстрировать поддержку этого процесса.

НАТО впервые поддержало вступление Украины в альянс в 2008 году. Организация не назвала конкретные сроки, когда это может произойти. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину страны — члены альянса определили, что Киев не сможет вступить в НАТО, пока находится в состоянии войны.

На прошлогоднем саммите в Вильнюсе Великобритания и Франция настаивали на том, чтобы в итоговое заявление добавили часть о приглашении Украины в блок. В преддверии саммита Зеленский раскритиковал страны НАТО за "неопределенность" и "слабость" в отношении членства Украины.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit