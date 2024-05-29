В 2023 году по всему миру были казнены по меньшей мере 1153 человека, говорится в ежегодном докладе правозащитной организации Amnesty International. По сравнению с прошлым годом количество казней выросло почти на треть.

По данным правозащитников, за последние десять лет больше смертных приговоров было исполнено лишь в 2015 году, когда были казнены 1634 года. В то же время количество стран, где проводились казни, в прошлом году упало до 16. Это минимум за всю историю наблюдений.

Большинство казней, зафиксированных Amnesty International в 2023 году, были совершены в Иране (853) и Саудовской Аравии (172). "Иранские власти продемонстрировали полное пренебрежение к человеческой жизни и увеличили количество казней за преступления, связанные с наркотиками, что еще больше подчеркивает дискриминационное воздействие смертной казни на наиболее маргинализированные и бедные общины", — заявила генеральный секретарь организации Аньес Калламар.

В США, по данным правозащитников, в прошлом году были проведены 24 казни. Amnesty International отмечает, что этот показатель за год вырос на треть. "Некоторые штаты США продемонстрировали пугающую приверженность смертной казни и бессердечное намерение вкладывать ресурсы в лишение человеческих жизней. [...] Президент Байден должен перестать откладывать свое обещание отменить смертную казнь на федеральном уровне", — говорит Калламар.

Лидером по числу приведенных в исполнение смертных приговоров правозащитники считают КНР, однако достоверных данных о количестве казней в этой стране нет. По оценке авторов доклада, речь идет о "тысячах" убитых людей. Также в организации не смогли назвать точные данные по казням в КНДР и Вьетнаме.

В нескольких странах Amnesty International зафиксировала прогресс в сфере отказа от смертной казни. Так, не было зафиксировано казней в Беларуси, Японии, Мьянме и Южном Судане, где они проводились в 2022 году. В некоторых государствах Азии власти ограничили сферу применения этого наказания, а в Африке все чаще рассматривают законопроекты об отказе от смертной казни.

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