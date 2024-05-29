Польша восстановит заградительную полосу на границе с Беларусью после нападения с ножом на польского военнослужащего. "Нам рекомендовали быстро восстановить 200-метровую буферную зону в этом районе", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе визита в пограничную деревню Дубиче-Церкевне.

По его словам, в регионе необходимы эффективные действия польского государства. Охранная зона, которая была создана в 2021 году, будет восстановлена на следующей неделе, сообщил Туск.

В последние недели вновь рекордно участились попытки перехода нелегальных мигрантов в Польшу через границу с Беларусью. С начала текущего года было зафиксировано более 15 тысяч таких попыток.

Пограничная охрана Польши при этом сообщила о нескольких инцидентах с применением насилия. 28 мая был тяжело ранен польский военнослужащий, которого атаковали через пограничный забор. Как сообщается, солдат закрыл своим щитом брешь в заборе, через которую пытались перебраться мигранты, и один из них ударил мужчину ножом. Военнослужащего прооперировали, его состояние по-прежнему тяжелое. Пограничники опубликовали в соцсетях фотографию с предполагаемым оружием — ножом, прикрепленным к палке.

Между тем власти Польши намерены еще больше укрепить всю восточную границу. В середине мая правительство страны сообщило, что намерено направить на эти цели более 2,3 млрд евро. Буферная зона на границе с Беларусью была снята после строительства летом 2022 года забора высотой 5,5 метров.

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси продолжается с разной интенсивностью с 2021 года. Предполагается, что наплыву нелегальных мигрантов в этот район способствуют белорусские власти.

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