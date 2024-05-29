Популярный мессенджер Telegram может попасть под действие недавно принятого закона Евросоюза, который вводит ограничения на публикацию контента крупными интернет-платформами, а также обязывает их самостоятельно проводить модерацию опубликованных материалов.

Закон DSA, вступивший в силу с нового 2024 года, призван свести к минимуму распространение в сети незаконных и вредоносных материалов, включая теории заговоров и массовые дезинформационные кампании, за счет раскручивания популярности фейковых новостей, чем — по словам европейских законодателей — особенно активно занимаются российские и китайские "фабрики троллей".

Русская служба подробно рассказывала, чем было вызвано принятие закона и какие изменения он повлечет за собой для гигантских онлайн-площадок.

Прошлой осенью Еврокомиссия поименно назвала интернет-гигантов, которым за несоблюдение установленных ограничений грозят гигантские штрафы (до 6% годовой выручки) — и даже полное отлучение от единого европейского рынка.

Telegram в опубликованный тогда список не вошел — на том основании, что формально правила DSA распространяются только на "очень крупные онлайн-платформы", насчитывающиеу которых в Европе насчитывается не менее 45 млн пользователей.

Администрация Telegram уверяет, что в странах ЕС мессенджером пользуются "только" 41 млн человек.

Впрочем, заявлениям этим европейские законодатели не очень верят — особенно учитывая тот факт, что в Telegram полно информационных и развлекательных каналов, за которыми можно просто следить, не обмениваясь при этом текстовыми сообщениями — и, возможно, не входя в предоставленную статистику.

Представитель Европейской комиссии заявил, что изучает методику подсчета пользователей Telegram и продолжает следить за ситуацией на информационном рынке.

Как показывают результаты многочисленных прокурорских проверок, именно Telegram прокремлевские аккаунты используют чаще всего для ведения информационных войн по самым разным поводам — будь то война в Украине, миграционный кризис и изменения глобального климата.

Кроме того, в последнее время сотрудники российской разведки стали использовать этот мессенджер еще и для вербовки агентов за рубежом.

"Мы придерживаемся той точки зрения, что Telegram — достаточно большая платформа, чтобы предъявлять к ней те же требования, как к Facebook, X и YouTube, — заявила в начале месяца премьер-министр Эстонии Кая Каллас. — Он безусловно попадает под определение очень крупной интернет-площадки".

Премьер попросила Еврокомиссию не слишком доверять цифрам, предоставленным руководством Telegram, и провести независимую оценку размера его аудитории.

Представитель Telegram заверил, что для распространения дезинформации мессенджер как раз страшно неэффективен, поскольку его работа не опирается на алгоритмы.

Он также пообещал, что вскоре у сотрудников правоохранительных органов появится отдельный инструмент для верификации Telegram-постов: по его словам, работа по его созданию в компании почти завершена.

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