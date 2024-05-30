Франция намерена собрать коалицию из европейских государств, которые готовы отправить военных инструкторов в Украину, пока западные союзники ищут способы ускорить усилия Киева по набору военных в условиях возобновления наступления России. Об этом сообщает Financial Times.

Более 100 000 украинских военнослужащих прошли обучение за рубежом - в основном в Польше, Германии и Великобритании - с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, свидетельствуют данные Генерального штаба Украины.

Но украинские официальные лица говорят, что было бы эффективнее отправить западных военных для обучения на месте - особенно в условиях, когда Россия усилила воздушные атаки и добилась некоторых территориальных успехов на севере и востоке Украины. Некоторые западные союзники уже провели ограниченное обучение в Украине.

Ожидается, что в следующий четверг, 6 июня, президент Франции Эммануэль Макрон представит план по отправке французских военных инструкторов в Украину. В этот день он будет принимать президента Украины Владимира Зеленского в Нормандии вместе с другими лидерами, включая президента США Джо Байдена, по случаю 80-й годовщины Дня "Д", сообщают источники Financial Times.

Предложение Макрона предполагает, что французские солдаты будут обучать украинцев таким задачам, как разминирование или ремонт и обслуживание военной техники. Могут быть привлечены десятки или сотни военнослужащих.

Впервые президент Франции заговорил о такой возможности в конце февраля, когда заявил, что отправка западных войск на Украину "не исключена", вызвав ответную реакцию Германии и других стран НАТО, которые отвергли эту идею как рискованную эскалацию.

"Париж уже некоторое время работает над этим с украинцами. Общее мнение заключается в том, что это имеет смысл… Но это не будет инициативой НАТО", - отмечает источник Financial Times, знакомый с подготовкой процесса.

Франция провела переговоры с несколькими странами, в том числе с Эстонией и Литвой, которые уже публично заявили о своей готовности принять участие в обучающих миссиях. По словам собеседников издания, конкретные планы еще не утверждены и могут измениться.

Украинские официальные лица говорят, что было бы эффективнее проводить некоторые виды обучения в Украине, а не перебрасывать людей и тяжелую технику на базы в Польше и Германии, а затем возвращаться на фронт. Они также рассматривают эту миссию как свидетельство новой готовности союзников пересмотреть свои собственные ограничения на участие в войне.

Офис президента Зеленского отказался давать комментарии по этому вопросу. Министерство обороны Франции заявило, что оно все еще работает со своими украинскими коллегами, "в частности, чтобы понять их точные потребности".

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