Нижняя палата парламента Испании - Конгресс депутатов - в четверг, 30 мая, приняла закон об амнистии для сторонников независимости Каталонии, вызывавший много споров. В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 177 депутатов, против были 172.

Предполагается, что под амнистию подпадут около 400 каталонских активистов, ранее привлеченных к ответственности судебными органами страны после неудачной попытки отсоединения этого северо-восточного региона Испании в 2017 году. Среди них - бывший президент Женералитета (председатель правительства) Каталонии Карлес Пучдемон, который намерен вернуться на родину после многих лет изгнания.

Закон вступит в силу в ближайшие несколько дней после публикации на официальном ресурсе законодательной власти Испании, сообщает агентство dpa.

В Испании - протесты против закона об амнистии

В центре Мадрида 26 мая состоялась очередная акция протеста против политики премьер-министра Испании Педро Санчеса. В манифестации, организованной оппозиционной Народной партией (НП) Альберто Нуньеса Фейхоо участвовали, по официальным данным, около 20 тысяч человек. Они требовали отставки Санчеса с поста главы правительства.

Выступая на мероприятии, консерватор Фейхоо обвинил социалиста Санчеса в "злоупотреблениях и эксцессах" и призвал его отозвать законопроект об амнистии, а также назначить досрочные парламентские выборы. По его словам, "страна находится в тупике" из-за политики правительства Санчеса. "Испания должна иметь гарантии того, что преступления имеют правовые последствия", - заявил оппозиционер.

Закон об амнистии - уступка Санчеса каталонским партиям

Протесты против помилования каталонских сепаратистов проходят в Испании уже несколько месяцев. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) Санчеса, занявшая второе место на парламентских выборая в 2023 году и уступившая первенство консерваторам из Народной партии, ради формирования правительства достигла соглашения с двумя каталонскими партиями об амнистии политиков, причастных к попытке провозгласить независимость Каталонии в 2017 году.

Карлес Пучдемон, бежавший после неудавшегося референдума в Бельгию, в середине мая объявил, что хочет вернуться в Барселону, чтобы возглавить там правительство меньшинства.

Выборы в Каталонии: правившие в регионе долгое время сепаратисты потерпели поражение

На выборах в парламент Каталонской автономии, состоявшихся 12 мая, победила Социалистическая партия Каталонии - региональный филиал правящей в королевстве ИСРП. Сепаратистские партии "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК), находившиеся у власти попеременно или в коалиции в течение последних четырех десятилетий, потерпели поражение.

Наблюдатели объяснили такие итоги "усталостью населения" от их политики. Тем не менее, победившие, но не получившие абсолютного большинства в парламенте социалисты будут вынуждены искать союзников для формирования местного правительства, что в рамках автономии является довольно сложной задачей.

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