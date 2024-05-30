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Совет Европейского Союза по иностранным делам и торговле в Брюсселе в четверг, 30 мая, окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на некоторые виды импорта в Евросоюз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Речь идет о зерновых, масличных культурах и продуктах их переработки из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот, а также гранулы свекловичного жома и сушеный горох.

Эти меры не повлияют на транзит данных продуктов через ЕС в третьи страны. Постановление будет опубликовано в Официальном журнале ЕС, и меры вступят в силу 1 июля 2024 года.

Лишить РФ доходов для финансирования войны

С первоначальным предложением ввести пошлины 22 марта выступила Еврокомиссия. Они призваны предотвратить дестабилизацию рынка ЕС в случае роста поставок российской зерновой продукции на рынок ЕС, пресечь нелегальный экспорт незаконно присвоенного Россией украинского зерна, а также не допустить использование Россией доходов от экспорта в ЕС для финансирования войны против Украины. По данным Еврокомиссии, в 2023 году Россия экспортировала в ЕС такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро.

Фермеры Евросоюза обеспокоены риском дестабилизации рынка

В Брюсселе ссылаются на фермерское сообщество Евросоюза, которое выразило обеспокоенность в связи с риском дестабилизации рынка ЕС в результате потенциально значительного перенаправления туда российской зерновой продукции. "Роль России как ведущего мирового экспортера зерна в сочетании с ее готовностью использовать экспорт продовольствия в качестве геополитического инструмента свидетельствует о том, что этот риск высок", - сказано на сайте Еврокомиссии.

Повышение тарифов касается и Беларуси с учетом ее тесных связей с РФ. "Кроме того, распространив на Беларусь новую меру, Евросоюз не позволит России использовать Беларусь для обхода новых тарифов и направления своих товаров на рынок ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

До сих пор пошлины Евросоюза на такие товары были установлены на нулевом или очень низком уровне. Европейский Союз также принципиально не вводил санкции в отношении сельскохозяйственных товаров из РФ и Беларуси, чтобы не усугубить продовольственный кризис в третьих странах, спровоцированный полномасштабным российским вторжением в Украину - одного из ведущих мировых экспортеров зерна.

Отныне пошлины составят 95 евро/т для зерновых и адвалорную пошлину в размере 50% для масличных культур и продуктов их переработки. Кроме того, на товары, происходящие или экспортируемые из Российской Федерации и Республики Беларусь, более не будут распространяться тарифные квоты Евросоюза, которые предоставляют доступ на рынок ЕС по более низким тарифам.

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