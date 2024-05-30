Кандидаты в президенты Мексики официально завершили свои кампании перед всеобщими выборами в воскресенье. Основная борьба за президентское кресло впервые в истории Мексики идет между двумя женщинами, одна из которых, по всей видимости, и станет президентом страны. Избирательные кампании проходили под лозунгами необходимости борьбы с разгулом преступности. Тем временем немало мексиканских политиков сами стали жертвами убийц.

2 июня во второй по величине экономике Латинской Америке пройдут крупнейшие в истории страны выборы. В Мексике зарегистрированы почти 100 миллионов избирателей, которым предстоит проголосовать за более чем 20 тысяч местных и федеральных чиновников.

На предыдущих выборах шесть лет назад на участки пришли 63% имеющих право голоса, и по мнению наблюдателей, именно невысокая явка может в последний момент спутать карты кандидатам.

Помимо президента, избиратели будут выбирать законодателей в обеих палатах Конгресса, нового мэра Мехико и губернаторов восьми штатов.

Клаудия Шейнбаум — физик и бывший мэр Мехико

В опросах лидирует бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, идущая на выборы от блока Sigamos Haciendo Historia ("Продолжим творить историю") при поддержке действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который по конституции не может баллотироваться на второй срок.

Шейнбаум 61 год, она выросла в Мехико в еврейской семье и сначала получила известность как физик, а в 2007 году стала одним из коллективных лауреатов Нобелевской премии мира в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

В 2000 году Лопес Обрадор, бывший тогда мэром Мехико, назначил Шейнбаум секретарем по вопросам окружающей среды столицы, а в 2018 году она сменила победившего на президентских выборах Обрадора на посту мэра.

Шейнбаум обещает развивать наследие нынешнего президента Лопеса Обрадора, своего близкого соратника. В ходе кампании она заявила, что намерена повторить свой успех на посту главы правительства Мехико, где ее политика позволила снизить количество умышленных убийств в 2023 году до самого низкого уровня за более чем три десятилетия. Она собирается использовать аналогичную схему, делая упор на координацию между Национальной гвардией, полицией штатов и прокуратурой, а также на работу разведывательных и следственных служб.

Шейнбаум обещает расширить функции Национальной гвардии и предложила избирать судей всенародным голосованием, а также создать дисциплинарный орган для наказания коррумпированных судей.

Ксочитль Гальвес — сенатор и предпринимательница

Второй по популярности кандидат в президенты — политик и бизнесвуман Ксочитль Гальвес, — по опросам отстает от Шейнбаум на 17 процентных пунктов. Ей тоже 61 год.

В 1999 году Всемирный экономический форум в Давосе назваал ее одним из "100 глобальных лидеров будущего мира". С 2018 по 2023 год Гальвес была сенатором Конгресса Мексики.

Гальвес баллотируется от оппозиционной коалиции Fuerza y Corazón por México ("Сила и сердце для Мексики"), представляющей широкий политический спектр, от левых до правых партий.

Гальвес также обещает сделать безопасность одним из ключевых вопросов для своей администрации. Она высказалась против проводимого Лопесом Обрадором подхода "объятия, а не пули" и предложила различные меры по укреплению полицейских сил штатов по всей стране, повысив их зарплаты до 20 000 песо (около 1170 долларов) в месяц, построив университет для начинающих полицейских, а также предоставив правительствам штатов более значительные экономические ресурсы и передовые технологии для борьбы с преступниками.

Гальвес также предлагает удвоить количество прокуроров, судей и численность Национальной гвардии Мексики, тесно сотрудничать с США в борьбе с наркокартелями и построить новую тюрьму строгого режима.

Выборы под пулями

Опросы показывают, что преступность и насилие занимают одно из первых мест среди проблем, волнующих избирателей на выборах.

Во время пребывания у власти президента Андреса Мануала Лопеса Обрадора Мексика пережила один из самых кровавых периодов.

С 2018 по 2022 год ежегодное число умышленных убийств превысило 30 тысяч, причем пик пришелся на 2020 год, когда в стране убили 36 773 человека. Однако с 2020 года уровень убийств снизился, и в 2023 году впервые за пять лет опустился ниже 30 тысяч — что все равно выше уровня 1990–2017 годов.

Предвыборная кампания в Мексике в этот раз также сопровождается значительным ростом насилия.

В среду вечером Альфредо Кабрера, баллотировавшийся на пост мэра в городе Коюка-де-Бенитес, был убит на предвыборном митинге

Согласно данным консалтинговой компании Integralia, занимающейся вопросами безопасности, это стало 36-м убийством кандидата в ходе кампании 2024 года, сравнявшись с предыдущим рекордом на промежуточных выборах три года назад.

По данным местных СМИ, Кабрера находился под охраной полиции после того, как на него уже нападали в 2023 году.

Высокий уровень преступности, проблемы с наркокартелями, низкий экономический рост и вопросы о будущем энергетической политики — вот далеко не полный список проблем, которые предстоит решать следующему президенту Мексики.

Как устроена избирательная система Мексики

Президент избирается прямым голосованием в один тур, второй тур не предусмотрен.

500 членов Палаты депутатов избираются двумя методами: 300 избираются по одномандатным округам путем прямого голосования, остальные 200 — по пропорциональному представительству в пяти многомандатных округах. Ни одной партии не разрешается иметь более 300 мест.

128 членов Сената также избираются двумя методами: 96 избираются в 32 трехмандатных округах по штатам, а остальные 32 избираются в едином общенациональном округе по пропорциональному представительству.

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