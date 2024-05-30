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Делегацию России не пригласят на празднование 80-летия высадки войск союзников в Нормандии,сообщило в четверг, 30 мая, агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных европейских дипломатов. По их словам, присутствие представителей РФ нежелательно, поскольку Россия ведет захватническую войну в Украине.

В апреле французские СМИ со ссылкой на организатора юбилейного мероприятия - компанию Mission Libération - писали, что нежелательным на нем будет присутствие лишь президента России Владимира Путина, но каких-то представителей РФ все же могут пригласить "в знак признания жертвенности советского народа и его вклада в победу 1945 года".

Невозможность присутствия официальных лиц РФ

Теперь же источники называют невозможным присутствие любых российских официальных лиц на церемонии, которую посетят президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.

Высадка войск западных союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, или "День Д", - одна из крупнейших военных операций против гитлеровских войск, в которой участвовали 156 тысяч военнослужащих вооруженных сил Великобритании, США и Канады.

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