Дональда Трампа признали виновным в фальсификации документов, чтобы сскрыть плату за молчание порнозвезде Сторми Дениелс, произведённую за счет средств президентского избирательного фонда в 2016 году, сообщает агентство Reuters.

После двухдневного обсуждения присяжные в составе 12 человек объявили, что признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Для вынесения вердикта требовалось единогласие.

77-летний Трамп отрицает свою вину и, как ожидается, подаст апелляцию.

Ему грозит максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы, хотя другие осужденные за это преступление часто получают более короткие сроки, штрафы или условные сроки. Тюремное заключение не помешает ему вести предвыборную кампанию или занять пост президента, если он победит.

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