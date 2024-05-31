Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по некоторым целям в России, но только в районе Харьковской области, сообщил Би-би-си американский чиновник.

"Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать американское оружие для ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести удар по российским войскам, которые наносят или готовятся нанести удар", — сказал он.

Чиновник также добавил: "Наша политика в отношении запрета на использование армейских тактических ракетных комплексов [ATACMS] или нанесение ударов большей дальности по территории России не изменилась".

Отвечая на вопрос американского партнера Би-би-си, телекомпании CBS, включает ли новая политика атаки на российские самолеты, чиновник сказал: "Мы никогда не говорили им [Украине], что они не могут сбивать российские самолеты над российской территорией, которые летят, чтобы атаковать их".

В последние недели, когда Киев отражал неожиданное наступление российских войск на границе Харьковской области, Белый дом подвергался давлению, чтобы разрешить Украине использовать оружие для нанесения ударов по территории России.

Целый ряд союзников США на этой неделе заявил, что допускает возможность использования поставленных ими вооружений против целей на российской территории.

На протяжении многих месяцев войны западные страны опасались, что в ответ на определенные шаги по поддержке Украины Россия начнет нападать и на другие государства, прямо не участвующие конфликте.

Критики этой позиции считают, что она мешает Украине победить и дает России возможность играть на этих страхах эскалации. Только на этой неделе Владимир Путин предупредил о "серьезных последствиях", особенно для тех, кого он назвал "малыми странами" в Европе.

В четверг газета Washington Post со ссылкой на анонимный источник написала, что больше всего Вашингтон беспокоят украинские удары по российским радиолокационным станциям раннего предупреждения об атаке стратегических ракет. Таких ударов за последнюю неделю было два, пишет издание, им подверглись радары в Армавире и в Орске.

Американский источник издания утверждает, что эти объекты никак не задействованы в российской войне против Украины, а удары по ним могут быть восприняты Москвой как попытка ослепить ее ядерные силы. Украинские источники Washington Post, однако, настаивали, что эти радары используются и для агрессии против их страны.

Украина пытается сдержать российское наступление на востоке страны, а Харьков уже несколько недель подвергается обстрелам и бомбардировкам с территории России, которая начинается в нескольких десятках километров от него.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе заявил, что Украине следует разрешить использовать оружие, поставляемое Западом, против военных объектов на территории России, но ни в коем случае не против гражданских целей.

Макрон уже в течение некоторого времени выступает за более прямое вмешательство в войну в Украине. Многие другие западные лидеры изначально отвергали его призывы, но постепенно смягчают свою позицию.

Канцлер Германии Олаф Шольц публично был достаточно осторожен, но его представитель в Берлине заявил, что "оборонительные действия не ограничиваются собственной территорией, но также включают территорию агрессора".

На прошлой неделе глава НАТО Йенс Столтенберг заявил журналу Economist, что Запад должен позволить Украине защищать себя, нанося удары по военным базам в России. "Украина имеет право защищаться. И это включает в себя удары по целям на территории России", — сказал он.

Также этом месяце министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон заявил, что Украина вправе сама решать, как использовать британское оружие, а на этой неделе заместитель министра обороны Польши заявил, что украинцы могут использовать польское оружие "по своему усмотрению".

Предупреждения Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что западные страны "несправедливо" устанавливают ограничения на использование своего оружия, признавая при этом, что Украина не может рисковать поддержкой своих партнеров.

Россия гневно отреагировала на перспективу использования западного оружия против целей на российской территории.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах — они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", — сказал во вторник Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что ответственность за любые удары внутри территории его страны будет лежать на западных поставщиках оружия, даже если удары нанесут украинские силы.

Некоторые страны НАТО по-прежнему обеспокоены этой перспективой. В четверг премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не считает необходимым наносить удары по российским военным базам, и призвала Запад вместо этого поставить Украине больше средств противовоздушной обороны.

Однако предполагается, что Украина уже использовала некоторое количество поставленного Западом оружия для атак на российской территории, не привлекая внимание к происхождению оружия.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !