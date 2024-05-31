Американская газета Wall Street Journal подтверждает сведения о том, что США по-прежнему запрещают Украине применять для ударов по целям на территории России баллистические ракеты ATACMS.

В пятницу стало известно, что администрация президента Байдена сняла запрет на использование российских вооружений против целей, расположенных на международно признанной российской территории.

В частности, шла речь о том, что ВСУ могут поражать российские военные цели, которые находятся в Белгородской области, откуда армия РФ начала новое вторжение на Харьковском направлении и откуда непрерывно наносит удары по Харьковской области.

Ранее западные союзники Украины отказывались дать "зеленый свет" на удары своим оружием по территории России, опасаясь, что это может вовлечь их в прямой конфликт с Москвой. Украина долгое время просила отменить такие ограничения, утверждая, что без них ВСУ могли бы поразить российские войска в Белгородской области и таким образом предотвратить очередное наступление.

По данным WSJ, которая ссылается на неназванных американских чиновников, Украина сможет поражать цели в России при помощи артиллерии и реактивных систем залпового огня, таких как GMLRS (дальность их действия составляет около 70 км).

Однако ВСУ по-прежнему не смогут применять для таких ударов баллистические ракеты ATACMS, которые запускаются с установок HIMARS и обладают дальностью до 300 км.

"Президент [Джо Байден] недавно приказал своим подчиненным обеспечить способность Украины использовать поставленные США вооружения для контрбатарейных целей в Харьковском регионе с тем, чтобы украинские военные могли отвечать российским войскам, которые их атакуют или готовятся атаковать, — цитирует издание своего собеседника в американской администрации. — Наша политика в отношении использования ATACMS, или ударов по территории России при помощи дальнобойного оружия не изменилась".

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