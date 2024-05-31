Польша предлагает собрать и обучить на своей территории боевое подразделение из украинцев, живущих в Польше. Об этом сказал в пятницу министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Польша рассмотрела просьбу Украины об обучении [солдат польскими инструкторами], но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее обучить украинское подразделение из украинцев в Польше, которые подлежат призыву в украинскую армию. Это будет попросту более эффективный способ помочь Украине", — цитируют Сикорского польское агентство PAP и другие издания.

Радослав Сикорский, находясь в Праге на встрече министров иностранных дел стран НАТО, отвечал на вопрос журналистов об отправке инструкторов в Украину.

Агентство Reuters накануне сообщило со ссылкой на анонимные источники, что военных инструкторов в Украину скоро может отправить Франция. Ранее об этом, не вдаваясь ни в какие детали, объявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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