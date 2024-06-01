Президент США Джо Байден выступил с планом из трех этапов, призванным остановить войну в Газе и освободить израильских заложников, сообщает русская служба Би-би-си.

По словам Байдена, израильское правительство уже согласилось с этим планом. Сами израильские политики обычно не делают заявлений во время иудейского шаббата. Пресс-служба правительства страны после выступления президента США заявила, что Израиль не отказывается от планов полного уничтожения ХАМАС, но действительно предложил "контуры" соглашения, нацеленного на освобождение заложников.

До сих пор премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал любые предложения о бессрочном прекращении огня, поскольку они предполагали отказ от уничтожения ХАМАС. Еще более категорически против этого выступали ультраправые министры его правительства: в противном случае они угрожали выйти из правящей коалиции, после чего правительство потеряло бы возможность управлять страной.

"Точные контуры, предложенные Израилем, в том числе условия перехода от этапа к этапу, позволят Израилю придерживаться этих принципов [уничтожения военных и организационных возможностей ХАМАС — ред.]", — говорится в заявлении правительства.

Байден призвал это вооруженное движение согласиться на предлагаемую сделку.

"Сейчас поистине решающий момент. ХАМАС говорит, что хочет прекращения огня. Эта сделка является возможностью доказать свои слова делом", — заявил Байден, выступая в Белом доме.

Поддержка Израиля привела к недовольству Байденом части электората его Демократической партии. Однако момент, выбранный Байденом для оглашения его миротворческой инициативы, тоже не идеален, поскольку американские СМИ сейчас поглощены обсуждением обвинительного приговора его сопернику Дональду Трампу, отмечает корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер.

Между тем, один палестинский чиновник, близкий к переговорам и видевший новое предложение Израиля, сказал, что документ не включает в себя никаких гарантий окончания войны или полного вывода войск ЦАХАЛ из сектора Газа.

Предложение было передано ХАМАС через посредников, базирующихся в Катаре.

В ХАМАС оценили предложенный Байденом мирный план "позитивно". В заявлении группировки, которое цитирует агентство Reuters, говорится, что ХАМАС рассмотрит "любое предложение, основанное на постоянном прекращении огня и полном выводе [израильских сил] из сектора Газа, восстановлении [Газы] и возвращении перемещенных лиц, а также на выполнении сделки по обмену пленными", если Израиль "объявит о своей приверженности такой сделке".

Что предусматривает мирная инициатива Байдена

План состоит из трех фаз. Байден признал, что особенно сложно будет договориться о переходе от первой фазы ко второй.

ФАЗА ПЕРВАЯ

Прекращение огня на шесть недель. Израильские войска выводятся из населенных районов Газы.

ХАМАС освобождает неуточняемое "количество" заложников, в том числе женщин, стариков и раненых, в обмен на сотни палестинских заключенных. Также ХАМАС возвращает близким останки некоторых из погибших заложников.

Палестинское гражданское население возвращается во все районы Газы.

Резкое наращивание гуманитарной помощи: не меньше 600 грузовиков с гуманитарными грузами в день будет направляться в сектор Газа. Мировое сообщество отправит также сотни тысяч единиц временного жилья.

В течение всех шести недель переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США и Катара будут продолжаться. В случае успеха можно будет перейти ко второй фазе.

ФАЗА ВТОРАЯ

Освобождение всех оставшихся заложников, включая военнослужащих-мужчин.

Полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа.

Прекращение огня превратится в "постоянное прекращение военных действий".

ФАЗА ТРЕТЬЯ

Возвращение последних останков погибших заложников

Запуск плана реконструкции Газы при участии США и мирового сообщества.

Война началась после того, как боевики ХАМАС 7 октября совершили беспрецедентное нападение из Газы на приграничные районы Израиля, убили около 1200 человек и захватили 252 заложника.

В ходе последующих операций израильской армии в Газе, по данным контролируемого ХАМАС Министерства здравоохранения, погибло больше 36 тысяч человек.

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