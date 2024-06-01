Министр энергетики Украины Герман Галущенко написал, что в ночь на субботу российские военные обстреливали украинскую энергетику, сообщает русская служба Би-би-си.

"Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях", — написал он.

О том, что в результате массированной атаки Запорожья в ночь на субботу есть попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Подробностей он не привел.

BBC Russian Главная

«Всё внимание к Рафаху»: вирусный пост в инстаграме, которым поделились более 47...

Байден объявил о новом мирном плане из трех этапов для Газы. Израиль говорит, чт...

«Они все, вся их бригада, знали об этом». Мать убитой командиром ВДВ девушки из ...

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь