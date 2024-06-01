Министр энергетики Украины Герман Галущенко написал, что в ночь на субботу российские военные обстреливали украинскую энергетику, сообщает русская служба Би-би-си.
"Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях", — написал он.
О том, что в результате массированной атаки Запорожья в ночь на субботу есть попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Подробностей он не привел.
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