Российский исследователь Арктики и Антарктики, депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет. Об этом в субботу, 1 июня, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил в Telegram-канале, что Чилингаров умер после "тяжелой и продолжительной болезни".

На смерть Чилингарова отреагировал и Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, президент РФ направил телеграмму с соболезнованиями родственникам депутата.

"Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга", - цитирует Пескова "Московский комсомолец".

Артур Чилингаров (1939-2024) — советский и российский учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН (2008). Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII и VIII созывов (2016—2024). Первый вице-президент Русского географического общества, президент Государственной полярной академии, член экспертного совета национальной премии "Хрустальный компас", президент Ассоциации полярников. Доктор географических наук, профессор.

Был специальным представителем Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Чилингаров - герой Советского Союза (1986). Герой Российской Федерации (2008). Заслуженный метеоролог Российской Федерации (2005). Заслуженный географ Российской Федерации (2021). Лауреат Государственной премии СССР (1981). Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2011—2014). Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия".

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