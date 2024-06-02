Одна из адвокатов Дональда Трампа заявила Би-би-си, что в его борьбе за Белый дом "ничто не изменится" — несмотря на то, что он был признан виновным в ходе исторического судебного процесса в Нью-Йорке.

В четверг присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия денежных выплат бывшей порнозвезде Сторми Дэниелс во время президентской избирательной кампании 2016 года.

Трамп стал первым президентом США, осужденным за преступление, но он заявил, что процесс был сфальсифицирован, а обвинение — политически срежиссировано.

Адвокат Трампа Алина Хабба в интервью Би-би-си заявила, что бывший президент стал жертвой политического, избирательного преследования.

По итогам семинедельного процесса Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации.

Приговор Трампу будет вынесен 11 июля. Однако он подтвердил, что будет обжаловать решение суда.

Хабба заявила, что даже в случае тюремного заключения Трамп все равно будет участвовать в президентских выборах в США в ноябре.

"В нашей стране мы стали свидетелями такой коррупции, которой, откровенно говоря, никогда не было в нашей судебной системе, — сказала Хабба. — Это очень реально, это ни в коем случае не позерство, это на 100% проблема, с которой стране придется справляться и решать ее в ноябре".

"Он баллотируется в президенты, и от этого [судебного решения] ничего не изменится, — считает она. — Он нужен людям в нашей стране, потому что, честно говоря, это важнее, чем всё, что думают другие. Наши люди ясно высказываются, они делают пожертвования, пусть и скромные, и они поднимаются, потому что боятся — потому что мы не можем допустить, чтобы подобное случилось с нами".

Выступая в пятницу в Нью-Йорке, Дональд Трамп более получаса яростно критиковал своих политических противников, присяжных и судью, а также дело против него.

Он назвал судью Хуана Мерчана, председательствовавшего на процессе, тираном и заявил, что тот "буквально распинал" свидетелей в ходе допросов.

В предвыборном штабе президента Джо Байдена Трампа назвали неадекватным и жаждущим мести.

"Именно так работает американская система правосудия", — сказал Байден, добавив, что говорить о том, что суд был сфальсифицирован, безрассудно и безответственно.

Беспрецедентный вердикт, вынесенный Трампу, усилил раскол в США в преддверии ноябрьских выборов.

По версии прокуроров, которую принял суд и присяжные, Трамп опасался, что экс-порнозвезда Дэниелс нанесет фатальный ущерб его президентской кампании 2016 года, предав огласке информацию о якобы имевшей место интимной связи между ними, что побудило его заплатить ей, а затем незаконно скрыть сделку.

Трамп отрицает эти обвинения.

Сама Дэниелс тоже давала показания. После вынесения приговора ее адвокат Кларк Брюстер сообщил ABC News, что, отправляясь в здание суда в Нью-Йорке, она надела пуленепробиваемый жилет.

В эксклюзивном интервью газете Daily Mirror Дэниелс заявила, что Трампа следует посадить в тюрьму или использовать в качестве "груши для битья в женском приюте".

"Для меня это еще не конец. Для меня это никогда не закончится, — сказала она. — Трамп может быть признан виновным, но мне все равно придется с этим жить".

Также в субботу штаб Трампа разослал своим сторонникам текстовое сообщение — одно из более чем десятка, отправленных после вынесения приговора, — в котором, в частности, говорилось: "Они хотят, чтобы я сидел за решеткой. Они желают моей смерти".

Некоторые из его самых активных сторонников, например, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, утверждают, не приводя доказательств, что существует тайный заговор с целью убийства Трампа.

Другие приводят менее экзотические аргументы, указывая, что максимальное наказание, которое грозит Трампу, — четыре года по каждому из 34 уголовных преступлений — фактически означает, что он проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

Трамп упомянул об этом в своем последнем обращении по сбору средств, заявив, что его враги пытаются посадить его в тюрьму на всю жизнь, зная о его невиновности.

Однако эксперты в области права считают, что максимальный срок бывшему президенту наверняка не грозит: скорее всего, дело ограничится скромным сроком, если вообще дойдет до тюрьмы.

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