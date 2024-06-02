В Украине сдержанно восприняли разрешение США и Германии примернять предоставленное оружие по целям в России. Но несмотря на ограничения, это решение - лучше ничего, говорят опрошенные DW эксперты.

Правительство Германии 31 мая сообщило о разрешении Украине использовать предоставленные вооружения для ударов по военным объектам на территории России вблизи Харьковской области. Ранее аналогичное решение - разрешить ВСУ бить по целям в России севернее Украины - приняли Соединенные Штаты Америки.

Очередное пересечение партнерами "красных линий" РФ

Несмотря на существенные территориальные ограничения, эти решения - лучше, чем ничего, считает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" по вопросам США и Великобритании Александр Краев. По его мнению, с военной точки зрения это поможет Украине нивелировать угрозу российского наступления со стороны Сумской области, на границе с которой Россия сконцентрировала крупную группировку войск.

"У нас будет возможность предотвратить потенциальное наступление на Сумщину, уничтожить их группировку войск и инфраструктуру, подорвать их мобильность и, по сути, оградить еще один регион Украины от потенциального повторения российского вторжения", - сказал Краев в комментарии DW.

По его словам, данное решение имеет и политическое измерение. Ведь когда международные партнеры не учитывают российские угрозы и пересекают воображаемые "красные линии", которые рисует Россия, то это положительный сигнал.

"Как показывает опыт, российские "красные линии" - всего лишь политический симулякр, несуществующие фантомы, создаваемые российской пропагандой для того, что навязывать Западу мнение о том, что провоцировать Россию и давать больше поддержки для Украины - это опасно, потому что потом будет ядерное оружие, война , апокалипсис и так далее. И всякий раз, когда наши партнеры идут на подобное обострение, это положительный сигнал, ведь миф российской пропаганды понемногу начинает разваливаться", - уверен эксперт.

Требуются изменения в договоры о передаче оружия

Директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский указывает на отсутствие понимания Киевом возможностей в использовании западного оружия для ударов по территории РФ. По его мнению, для того чтобы это оружие могло использоваться для ударов по территории России, одних политических заявлений стран, которые его передали, мало.

Эксперта полагает, что соответствующий пункт должен появиться в двусторонних договорах о передаче оружия. Только после этого Вооруженные силы Украины смогут наносить удары по российской территории. Кроме того, как указывает Сунгуровский, пока не ясно, будет ли это разрешение касаться уже предоставленного оружия или только новых поставок.

Пока нет четкой информации, какие именно страны и при каких условиях позволили Украине применять переданное ими оружие для ударов по российской территории. Хотя, например, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время неавнего визита в Киев утверждал, что его страна дала разрешение Украине бить по целям на территории России.

Стопроцентного разрешения на такие удары не было, заявил в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian. Снимать ограничения на использование предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ не хотят в правительстве Италии. Зеленский заявил, что пока неизвестно, разрешат ли Украине бить из истребителей F-16 по объектам на территории России.

В Бельгии, в частности, заявили, что эти самолеты после их передачи Украина будет иметь право использовать исключительно на своей территории. Зато Дания заявила совершенно противоположное - о том, что Украина будет иметь право использовать F-16 для ударов по РФ.

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