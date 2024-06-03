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Бывший президент США Дональд Трамп, вновь выдвинушийся на эту должность, завел аккаунт в соцсети TikTok, принадлежащей китайскому концерну ByteDance. Об этом стало известно в воскресенье, 2 июня, когда Трамп опубликовал первое видео в своем аккаунте.

Ролик был снят на одном из мероприятий международной организации по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC), которое проходило в Ньюарке. В видео также присутствует генеральный директор UFC Дана Уайт - в начале ролика он заявляет, что "президент теперь в TikTok", а Трамп отвечает, что для него это "большая честь". Дальнейшая часть короткого ролика состоит из кадров, где экс-президент США машет рукой зрителям на трибунах и делает с ними селфи.

Аккаунт в TikTok, вероятно, призван помочь Трампу привлечь на свою сторону молодую аудиторию - в том числе и потенциальных избирателей перед грядущими в США президентскими выборами, отмечает издание Politico. Менее чем за сутки первое видео Трампа посмотрели около 56 млн раз, а на его аккаунт подписались почти 3 млн пользователей.

Несколько месяцев назад аккаунт в TikTok завел предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена - у него около 340 тысяч подписчиков.

TikTok продолжает вести споры с властями США

Несмотря на то, что предвыборный штаб Байдена имеет аккаунт в TikTok, власти США в последние месяцы пытаются ограничить работу соцсети в стране. В апреле Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса закон, обязывающий китайского владельца соцсети в течение года продать свой бизнес компании, которая находится не в юрисдикции КНР. В противном случае TikTok может быть заблокирован в США.

Руководство TikTok заявило, что будет бороться в судах против требований властей США. "Факты и конституция на нашей стороне, и мы рассчитываем снова одержать победу" - отметил глава онлайн-платформы Шоу Цзы Чу.

Дональд Трамп во время своего президентства также пытался запретить TikTok в США, однако суд заблокировал его решение. Экс-президент, как и Байден, обосновывал свои требования национальной безопасностью. Но после того, как Трамп проиграл президентские выборы в 2020 году, он стал называть TikTok "необходимым противовесом" американским соцсетям, которые удаляли рекламу его предвыборных штабов и позднее заблокировали аккаунты Трампа из-за подстрекательства к штурму Капитолия.

Критики в США обвиняют TikTok в близости к правительству Китая и незаконном использовании личных данных пользователей. Менеджмент соцсети отвергает все обвинения. Аналогичные, а также ряд других обвинений TikTok предъявляют власти ЕС - в апреле Еврокомиссия начала очередное расследование в отношении соцсети. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц завел аккаунт в соцсети, несмотря на ее критику.

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