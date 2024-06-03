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Президентом Мексики впервые в истории станет женщина: на прошедших в воскресенье выборах, согласно результатам экзитполов, уверенно побеждает бывший мэр Мехико и протеже действующего президента Клаудия Шейнбаум.

Экзитпол, проведенный компанией Parametria, показал, что за Клаудию Шейнбаум проголосовали 56% избирателей, а за ее главную соперницу, сенатора Cочиль Гальвес — 30%.

Экзитпол компании Enkoll дал похожие результаты: 57,8% за Шейнбаум и 29,1% за Гальвес.

Первые официальные результаты от мексиканского избиркома, Национального института выборов, в целом подтверждают правильность результатов опросов на выходе с участков: после подсчета 13% голосов Шейнбаум лидировала с 57,4%, Гальвес набирала 29,9%.

61-летняя Клаудия Шейнбаум была выдвинута в президенты коалицией Sigamos Haciendo Historia ("Продолжим творить историю"), в которую вошли три левых партии, в том числе правящая партия Moreno действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор по конституции не может баллотироваться на второй срок и потому поддержал Шейнбаум.

Шейнбаум выросла в Мехико в еврейской семье и сначала получила известность как физик, а в 2007 году получила коллективную Нобелевскую премию мира в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

В 2000 году Лопес Обрадор, бывший тогда мэром Мехико, назначил Шейнбаум секретарем по вопросам окружающей среды столицы, а в 2018 году она сменила победившего на президентских выборах Обрадора на посту мэра.

Шейнбаум обещает продолжить и развить политику Лопеса Обрадора.

Один из главных пунктов ее предвыборной программы — борьба с преступностью. На посту мэра Мехико ей удалось снизить количество умышленных убийств в столице до самого низкого уровня за более чем три десятилетия, и она собирается распространить этот опыт на всю страну.

Шейнбаум обещает сделать упор на координацию между Национальной гвардией, полицией штатов и прокуратурой, а также на работу разведывательных и следственных служб.

Борьба с преступностью, впрочем, была одним из главных пунктов программ всех трех кандидатов (третьим был депутат парламента штата Сакатекас Хорхе Альварес Майнес).

С 2018 по 2022 год ежегодное число умышленных убийств в Мексике превышало 30 тысяч, причем пик пришелся на 2020 год, когда в стране убили 36 773 человека. С 2020 года уровень убийств снижался и в 2023 году впервые за пять лет опустился ниже 30 тысяч, но это все равно очень много для 130-миллионнной страны и выше среднего уровня 1990–2017 годов.

Многочисленными убийствами была омрачена и нынешняя предвыборная кампания. 2 июня в Мексике выбирали не только президента, но и губернаторов нескольких штатов и тысячи депутатов разных уровней, и в ходе этой кампании были убиты 36 кандидатов.

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