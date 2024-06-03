Войска РФ в ночь на 3 июня нанесли "как минимум пять ударов" по Слобожанской общине в Харьковской области, сообщил глава региона Олег Синегубов.

Под обстрел попала база отдыха. Погиб один человек, двое получили ранения, написал Синегубов в своем Telegram-канале. Повреждены строения на территории базы отдыха, добавил он.

19 мая войска РФ нанесли удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. Тогда погибли семь человек, в том числе беременная женщина.

Войска РФ с середины марта увеличили интенсивность ударов по Харьковской области, а в первой половине мая начали наступление в приграничных районах этого региона Украины.

С учетом ситуации, сложившейся в Харьковской области, многие западные союзники Украины сняли запрет на использование предоставленного ими оружия для ударов по территории России.

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