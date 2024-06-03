Эстонские избиратели первыми в ЕС смогли проголосовать на выборах в Европарламент — электронные бюллетени начали принимать сегодня в 9 утра. В первые часы процедура сопровождалась техническими сбоями, пишет ERR.

Чтобы отдать свой голос, избиратели должны установить на свой компьютер специальное приложение. Выяснилось, что скачать с государственного сайта приложение для Windows было невозможно — портал загружал программу для компьютеров на Linux.

После устранения этой проблемы оказалось, что даже при установке правильного приложения в нем нельзя было просмотреть список кандидатов и проголосовать.

По данным Государственной службы Эстонии по организации выборов, некоторые браузеры считают установочный файл вредоносным и блокируют его загрузку. "Антивирусные программы определяют это приложение без проблем. Проблема именно в браузере", — заявил глава ведомства Арне Койтмяэ, добавив, что специалисты ищут решение выявленных проблем.

Он заверил избирателей: голоса тех, кому удалось скачать приложение и сделать выбор между кандидатами, обрабатываются и проверяются в штатном режиме. По словам Койтмяэ, к 11:30 в электронном голосовании приняли участие более 5 тысяч жителей Эстонии.

Основные дни выборов в Европарламент — с 6 по 9 июня, в Латвии голосование пройдет в субботу, 8 июня.

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