В ряде российских регионов отказавшихся воевать в Украине мобилизованных начали массово отправлять на фронт. Об этом в понедельник, 3 июня, пишет издание "Верстка". Под принудительную высылку в места боевых действий, по информации издания, попадают дезертиры, проходящие по делу с подпиской о невыезде, и раненые, отказавшиеся возвращаться на войну после отпуска.

Незаконное задержание, плохие условия и избиения

"Верстка" ссылается на рассказы мобилизованных и их родных, в частности Владимира Муронова, который принял решение не возвращаться на фронт после отпуска летом 2023 года. По его словам, он был готов понести уголовное наказание за свое решение. Однако после задержания Владимира отвезли в военный городок под Екатеринбургом, где заперли с другими военными-отказниками.

Их родственники рассказали изданию, что мобилизованных содержали в неприемлемых условиях. При этом никто из них официально не был задержан или арестован. Сестра одного из дезертиров заявила, что командование предлагало им вернуться на фронт с отменой уголовного дела либо ожидать суда. В начале 2024 года, после смены командира военгородка, мобилизованных начали избивать и запретили свидания с близкими. По данным адвокатов дезертиров, в мае мужчин под конвоем из 40 автоматчиков и бойцов с дубинками насильно загнали в автобус и отвезли на военный аэродром, откуда они улетели в зону боевых действий. После этого принудительная отправка дезертиров на фронт начала регулярно повторяться.

Об аналогичных высылках "Верстке" рассказали друзья и родственники мобилизованных из Красноярска, Москвы и Подмосковья. По их информации, отказников отправляют на штурмы в Харьковской области.

Наступление армии РФ в Харьковской области

Армия РФ начала наступление на Харьковскую область 10 мая. Ожесточенные бои проходят сразу в нескольких районах региона. Харьков подвергается российским атакам почти ежедневно. Так, 25 мая удар пришелся на гипермаркет "Эпицентр", в котором на момент атаки находились более 200 человек. По данным на 28 мая, как минимум 18 из них погибли.

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