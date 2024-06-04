Псковский областной суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима жителя Печор по статье о сотрудничестве с представителем иностранного государства. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Псковской области.

Из карточки на сайте суда следует, что осужденного зовут Антон Зайцев. Местное издание "Псковская губерния" утверждает, что мужчина признал вину и написал явку с повинной.

Региональное управление ФСБ РФ в ноябре 2023 года сообщало, что задержало жителя Печор, который с декабря 2022 года пытался "выйти на контакт" с посольством Латвии в Москве. По версии ведомства, задержанный собирался передать дипломатам данные о дислокации подразделений ФСБ и российских военных в Псковской области в обмен на латвийское гражданство.

Представители спецслужбы также утверждали, что подозреваемый "был готов" собирать и передавать иностранцам данные, которые могли быть использованы "в деятельности против безопасности России".

Подробности дела и обстоятельства предполагаемого сотрудничества между осужденным и латвийскими властями не раскрываются. МИД Латвии и посольство в Москве не комментировали новость в своих соцсетях.

Статья о "конфиденциальном" сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией появилась в российском Уголовном кодексе после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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