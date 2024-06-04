Представители польских фермерских хозяйств заблокировали движение грузовых автомобилей через пропускной пункт Хребене — Рава-Русская на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Польские фермеры требуют уменьшить ввоз зерновых культур в их страну, они "не пропускают грузовики на выезд из Украины", говорится в сообщении ведомства.

Акция протеста продлится до полудня 6 июня. Ожидается, что она приведет к полной остановке движения грузовиков из Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины. "По состоянию на 11.20 очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди", — указала в свою очередь ГПСУ.

В то же время въезд грузовиков в Украину "осуществляется по ранее объявленному графику" — 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также 4 грузовика с гуманитарной помощью в течение дополнительного часа, говорится в заявлении.

В феврале польские фермеры начали масштабную блокаду украинско-польской границы, которая привела к недельным пробкам и километровым очередям из украинских грузовиков, не имеющих возможности въехать в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что блокада границы создает угрозы поставкам оружия на фронт.

С конца апреля польские фермеры прекратили блокировать КПП на границе с Украиной.

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