Группа французских благотворительных организаций, объединившихся на почве критики предстоящей Олимпиады в Париже, обвинили организаторов Игр и правительство Эммануэля Макрона в проведении "социальных зачисток" в столице. В опубликованном накануне докладе указывается на действия полиции в отношении тысяч бездомных, мигрантов и работников секс-индустрии.

Доклад подготовлен группой "Обратная сторона медали", в которую вошли 80 организаций, занимающихся благотворительной деятельностью. В их числе — Medecins du Monde и "Армия спасения".

Авторы доклада возмущены тем, что оргкомитет Игр и власти Парижа переняли у других городов, когда-либо проводивших Олимпиады, самые неблаговидные методы и практики.

"Мы надеялись, что эти Игры будут отличаться от предыдущих, и мы на протяжении долгого времени вносили предложения, как это сделать, но сегодня мы вынуждены сказать, что Париж-2024 ничем отличаться не будет, а темпы изоляции наиболее уязвимых слоев населения нарастают", — говорится в документе.

По словам его авторов, с начала 2024 года во французской столице были проведены уже 26 спецопераций по зачистке лагерей беженцев (часто это множество палаток, разбитых в несогласованных с властями местах). Для сравнения, за весь 2022 год было проведено около 30 подобных мероприятий.

Летние Олимпийские игры в Париже должны открыться 26 июля, и критики опасаются, что власти в спешке будут действовать все более жестко.

Всего за последние 12 месяцев, по данным группы, за пределы Парижа отправлены порядка 12,5 тысяч человек — как нелегалов, находящихся под наблюдением властей, так и мигрантов, имеющих право на пребывание во Франции, но без официального места жительства.

В частности, с апреля прошлого года полиция освободила 10 незаконно занятых зданий в Париже, включая бывшую фабрику, расположенную недалеко от будущей Олимпийской деревни. В здании фабрики размещались почти две тысячи мигрантов.

Власти города заявляют, что эти действия проводятся с целью навести порядок в городской инфраструктуре и не имеют отношения к Олимпиаде. Однако в группе "Обратная сторона медали" считают, что такое объяснение не выдерживает критики.

"Этим летом Париж и окрестности смогут представить себя в наиболее выгодном с точки зрения властей свете: стерильный "Город света", почти без невзгод, без как бы не существующих определенных сфер жизни, с чистыми районами и лесами, без попрошаек, наркотиков и секс-индустрии", — говорится в докладе.

Аргументы сторон

С начала своей деятельности группа "Обратная сторона медали" организовала целую серию протестов и других мероприятий. Например, активисты подсвечивали Триумфальную арку надписью "Мы не готовы" и выводили прожекторами название группы на штабе оргкомитета Игр.

Деятельность объединения активно освещалась в французской и в международной прессе и привлекла внимание правозащитников по всему миру, включая специального докладчика ООН по вопросам прав ущемленных групп на адекватное жилье Балакришнана Раджагопала.

"Изгнание людей из занимаемых ими зданий ради облагораживания Парижа в преддверии Олимпиады ничем не отличается от того, что делали Китай, Индия и многие страны перед другими мега-событиями. Как Франция это оправдывает?", — написал он в соцсети Х в апреле этого года.

В оргкомитете парижской Олимпиады заявляют, что не несут ответственности за решения властей в социальной сфере.

В министерстве здравоохранения и социальной защиты Франции говорят, что серьезно относятся к заявлениям благотворителей и правозащитников и на протяжении подготовки к Играм в Париже проводили с ними регулярные консультации. Однако глава кабинета в префектуре парижского округа Кристоф Ноэль дю Пера заявил, что многие требования активистов из "Обратной стороны медали" просто нереалистичны.

"Они хотят, чтобы мы, вооружившись словом "Олимпиада" как волшебной палочкой, приступили к решению проблем французского общества. Но мы знаем, что парижский регион испытывает трудности в сферах социального жилья и центров временного содержания", — сказал он.

По словам властей, людей вывозят за пределы Парижа исключительно из-за того, что центры для мигрантов внутри города, насчитывающие суммарно 120 тысяч коек, переполнены. Это переселение началось еще в 2019 году и не имеет никакого отношения к проведению Олимпийских игр.

В МВД Франции утверждают, что перемещение людей — промежуточная мера, впоследствии им будет предоставлено постоянное жилье в соответствии со статусом и потребностями, и постепенно проблема палаточных городов и бездомных на улицах не только Парижа, но и других французских городов будет решена.

Но активисты в это не верят. "Они просто прячут проблему под ковер. Если бы это действительно было действенным решением проблемы, люди дрались бы за места в автобусах, но это не так. Мы последовательно делаем жизнь этих людей невыносимой", — считает координатор благотворительной организации Médecins du Monde Пол Алузи.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!