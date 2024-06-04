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Журнал Time опубликовал расшифровку интервью с президентом США Джо Байденом, которое состоялось 28 мая. Среди прочего, его спросили: "какой эндшпиль в Украине и как там будет выглядеть мир?" Об этом пишет BBC Russian.

"Мир будет выглядеть как гарантия того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда [повторил четыре раза] не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. — ответил Байден. — И это не означает НАТО, что они будут частью НАТО. Это означает, что у нас есть с ними отношения, как с другими странами, такие, что мы поставляем оружие, чтобы они могли защищать себя в будущем".

"Именно я был тем, кто сказал, что я не готов поддержать натоизацию Украины", — добавил американский президент.

Под "натоизацией" он понимает полноправное членство в НАТО — в другом месте интервью он рассуждает о натоизации Финляндии, которая после российского вторжения в Украину состоялась. Украина давно добивается членства в НАТО, но это встречает определенное сопротивление других членов альянса.

На саммите НАТО в Вильнюсе летом прошлого года было принято коммюнике, во многом разочаровавшее украинское руководство, в котором говорилось: "Будущее Украины — в НАТО […] Мы будем в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к Североатлантическому союзу, когда государства-члены НАТО придут к согласию и когда будут соблюдены условия".

Россия в разгар подготовки к войне в декабре 2021 года выдвинула ультиматум США и НАТО, в котором требовала гарантий, что Украина, а также Грузия никогда не станут членами НАТО. Российские официальные лица иногда говорят, что не отказываются от этого требования.

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