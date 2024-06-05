На севере Таллина днем в среду загорелся резервуар для хранения нефти, пишет ERR со ссылкой на сообщение Спасательного департамента и публикации местных жителей в соцсетях.

"В 12:38 в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве на улице Нылва в районе Пыхья-Таллин. По предварительной информации, горит крыша нефтецистерны. Спасатели отреагировали на возгорание в режиме повышенной готовности", – говорится в заявлении Спасательного департамента.

На месте происшествия работают семь профессиональных и три добровольные команды спасателей. Улица Нылва закрыта для движения транспорта. Жителям Таллина рекомендуют временно воздержаться от поездок на север города.

По данным Rus.Delfi.ee, в результате случившегося пострадал по меньшей мере один человек, работавший на объекте.

В районных группах в соцсетях говорится, что в Пыхья-Таллине произошел "громкий хлопок", после чего по округе начал распространяться "запах неизвестного вещества".

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!