Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в феврале заявила, что в случае переизбрания на второй срок создаст в новом составе ЕК должность комиссара по обороне. В дипломатических кругах, пишет Politico, в качестве претендентов на этот пост часто называют политиков из Восточной Европы.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в разговоре с журналистами отметил, что передача нового портфеля выходцу из этого региона "имеет смысл". По мнению главы военного ведомства, в Восточной Европе есть "множество прекрасных кандидатов", обладающих опытом жизни и работы по соседству со "страной-агрессором" и хорошими отношениями с Вашингтоном.

Среди претендентов на пост еврокомиссара по обороне собеседники Politico назвали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, его литовского коллегу Габриэлюса Ландсбергиса, премьер-министра Эстонии Каю Каллас и президента Румынии Клауса Йоханниса.

Однако, пишет издание, громкая должность может оказаться "всего лишь табличкой без значимого бюджета и полномочий". Основная причина — неготовность национальных правительств отдавать Брюсселю часть решений в сфере обороны. Куда более вероятный сценарий состоит в учреждении должности комиссара по промышленной координации, в зону ответственности которого войдет в том числе совместное производство оружия.

Представитель ЕС на условиях анонимности посетовал в разговоре с Politico, что заявления о создании поста еврокомиссара по обороне — "чистый пиар". Бюджет Евросоюза на оборону в разы меньше, чем у многих стран блока, координация между вовлеченными в принятие решений комиссарами и так сложна, а позиции лидеров по ключевым вопросам нередко расходятся. Так, Франция последовательно выступает за развитие в Европе собственной оборонной промышленности и, соответственно, закупку вооружений на местных предприятиях. Наращивающая свои вооруженные силы Польша, напротив, приобретает значительную часть оружия в США и Азии.

Наконец, на формирование нового состава Еврокомиссии и распределение портфелей влияет слишком много факторов. Хотя Европейская народная партия (EPP) во главе с фон дер Ляйен лидирует в предвыборных опросах, многое будет зависеть от того, кто войдет в правящую коалицию, а при выборе 27 представителей стран ЕС, которые составят Еврокомиссию, не последнюю роль сыграет баланс партийной репрезентации.

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