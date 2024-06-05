Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под Купянском в Харьковской области сложилась "сложная ситуация". Об этом главком написал в своих соцсетях по итогам рабочей поездки в зону боевых действий.

"Сложная ситуация в районе Купянска. Противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений. Продолжаются жесткие бои", — заявил Сырский.

По его словам, сейчас перед ВСУ стоит задача остановить российские войска и заставить их перейти в оборону. "Моя задача: обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", — добавил главком.

Также Сырский отметил, что интенсивные боевые действия ведутся на разных направлениях. По его словам, основные силы РФ сосредоточены на кураховском, покровском, купянском и харьковском направлениях. Российские войска также проводят наступательные действия на других направлениях, чтобы растянуть линию активного фронта и тем самым ограничить возможности ВСУ по переброске сил на другие участки.

В то же время украинские военные сообщают о больших потерях в районе Купянска, вызванных ошибками командования, пишет издание "Страна". Так, военнослужащий Олег Ткаченко рассказал о неудачной попытке штурма села Ивановка. По его словам, решение о штурме было принято на основании разведданных о том, что село охраняют 10-15 российских солдат без бронетехники. Также украинским военным обещали, что дроны противника будут подавляться с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"По факту: в селе находилось порядка 100-150 солдат врага, две БМП, которые поддерживал один танк. Обещанного РЭБ не было, в небе полное превосходство вражеских дронов. Как следствие: почти сразу погибли пять военнослужащих, часть из которых именно из-за сбросов боеприпасов вражеских БПЛА. 11 ранены", — написал Ткаченко.

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