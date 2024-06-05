Спустя годы после того, как гражданка США Аманда Нокс была оправдана по громкому делу об убийстве ее соседки-британки Мередит Керчер в 2007 году, суд во Флоренции повторно осудил ее за клевету, сообщает русская служба Би-би-си.

Нокс не будет отбывать тюремный срок, так как уже отсидела четыре года по обвинению в убийстве, за которое была осуждена изначально.

Тогда же она была осуждена и за клевету, поскольку во время допроса в полиции обвинила в убийстве владельца местного бара Патрика Лумумбу. Но в прошлом году этот приговор был отменен и назначено повторное судебное разбирательство.

Адвокаты Нокс заявили, что намерены обжаловать нынешний вердикт. По их словам, Аманда огорчена, поскольку надеялась наконец очистить свое имя после многолетних судебных тяжб.

В ходе череды громких процессов, привлекших внимание многих мировых СМИ, Нокс была осуждена за убийство 21-летней студентки Мередит Керчер, уроженки южного Лондона, и позже оправдана.

Будучи студентками по языковому обмену, в 2007 году Нокс и Керчер совместно снимали жилье в университетском городе Перуджа. Керчер была найдена дома мертвой. Экспертиза установила, что у нее было перерезано горло и что она подверглась сексуальному насилию.

Нокс, ее тогдашний бойфренд Раффаэле Соллесито и третий человек по имени Руди Гуэде были признаны виновными в убийстве и сексуальном насилии в декабре 2009 года и заключены в тюрьму.

Дело широко освещалось в прессе, так как прокуратура считала, что убийство произошло во время сексуальных развлечений под воздействием наркотиков.

В 2011 году Нокс была осуждена также за клевету на Лумумбу.

Но в том же году присяжные освободили Нокс и Соллесито по апелляции, после того как возникли сомнения по поводу использованных против них улик. После четырех лет в тюрьме Нокс вернулась в США.

В 2014 году обвинительные приговоры против обоих были восстановлены, а в 2015-м — окончательно отменены.

В среду Нокс заявила суду, что полицейские на допросе принудили ее выступить с обвинениями против Лумумбы. "Полиция угрожала, что меня отправят в тюрьму на 30 лет, один из сотрудников трижды ударил меня со словами "вспоминай, вспоминай!"" — рассказала Нокс.

"Мне очень жаль, что у меня не нашлось достаточно сил, чтобы противостоять давлению со стороны полиции, — добавила она, говоря по-итальянски. — У меня никогда не было намерений оклеветать Патрика. Он был моим другом, он заботился обо мне и утешал меня в связи с потерей моей подруги [Мередит]. Мне жаль, что я не смогла противостоять давлению и что он пострадал".

Лумумба был арестован в связи с убийством Керчер в 2007 году и провел две недели за решеткой, но был освобожден без предъявления обвинений после того, как один из посетителей бара подтвердил его алиби.

Несмотря на это, как заявили адвокаты Лумумбы, это дело повлияло на его репутацию, и он стал "известен повсюду как монстр из Перуджи".

"Он потерял работу, на его бар был наложен арест на несколько месяцев, и ему пришлось вернуться в Польшу, потому что его жена оттуда", — сказал журналистам его адвокат у здания суда перед началом слушаний. Сам Лумумба не присутствовал в суде.

Слушания проходили за закрытыми дверями, аудио- и видеозапись была запрещена.

Нокс, которой сейчас 36 лет, замужем, у нее двое маленьких детей, и она выступает за реформу уголовного правосудия. Пять лет назад она вернулась в Италию, чтобы выступить на конференции, посвященной ее несправедливому осуждению, где рассказала о том, как это тяжело и больно — когда тебя судят средства массовой информации.

В 2016 году компания Netflix сняла документальный фильм об этом процессе, а Нокс опубликовала мемуары о своем пребывании в тюрьме.

Ее тогдашний бойфренд Раффаэле Соллесито после освобождения практически не проявлял себя публично. В 2017 году он рассказал Би-би-си, что из-за этого дела влез в крупные долги.

Третий обвиняемый, Руди Гуэде — гражданин Кот-д'Ивуара, живущий в Перудже, был связан с местом преступления посредством анализа ДНК. Он единственный, чей приговор за убийство Керчер был оставлен в силе. Гуэде согласился на ускоренное судопроизводство, и суд над ним был закрыт для прессы. В то же время он продолжает утверждать, что не убивал Керчер.

Изначально Гуэде был приговорен к 30 годам тюрьмы, но затем срок сократили до 16 лет. В 2017 году тюрьму заменили на более мягкий вариант наказания.

В 2021 году, после того как он провел год на общественных работах, магистратский суд в итальянском городе Витербо решил, что срок можно еще немного сократить, и в ноябре того же года выпустил его на свободу.

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