Главное управление внутренней безопасности МВД Франции (DGSI, контрразведка) задержало уроженца Донбасса с двойным гражданством Украины и России по подозрению в том, что он планировал совершить насильственные действия, сообщают информагентства со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

Как сообщается, 26-летний мужчина был взят под стражу после того, как в понедельник, предположительно, подорвался в своем гостиничном номере, изготавливая взрывчатку. В результате он получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

По данным двух источников AFP, мужчина остановился неподалеку от французской столицы в отеле на территории муниципалитета Руасси-ан-Франс, где находится международный аэропорт "Париж — Шарль-де-Голль".

После инцидента при обыске в его номере были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств, сообщили в прокуратуре.

"Одно из этих устройств взорвалось", — сказали в PNAT.

Французские СМИ сообщали, что при обыске в номере также нашли деньги, несколько фальшивых паспортов и огнестрельное оружие.

Источник AFP, который попросил сохранить анонимность, сообщил, что задержанный мужчина родом из Донбасса и в течение двух лет воевал в российской армии.

По данным Le Journal du Dimanche, его подозревают в намерении изготовить взрывные устройства и применить их против военного оборудования, которое Франция отправляет Украине.

"Согласно первым выводам расследования, подозреваемый пытался изготовить несколько взрывных устройств, чтобы уничтожить французское военное оборудование, предназначенное для украинской армии", — сообщает издание.

Французские спецслужбы и правоохранительные органы находятся в состоянии повышенной готовности в преддверии Олимпийских игр в Париже, до которых остается менее двух месяцев.

На этой неделе во Франции также проходят мероприятия по случаю 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии, в которых примут участие украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.

22 мая во Франции задержали 18-летнего уроженца Чечни, который, предположительно, готовил взрыв на стадионе "Жоффруа Гишар" в городе Сент-Этьен.

Французское МВД назвало задержание "первым предотвращенным нападением на Олимпийские игры".

"Он намеревался напасть на зрителей, а также на силы безопасности и умереть мученической смертью", — заявили в ведомстве.

Позднее ему были предъявлены обвинения в заговоре с целью теракта.

В мае МВД Франции заявляло, что с 2017 года французские спецслужбы предотвратили 50 терактов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !